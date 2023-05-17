35-летнюю липчанку подозревают в краже телефона у 10-летнего мальчика

Происшествие записала камера видеонаблюдения.

Ещё 12 мая около 16:00 в магазине по улице Юбилейной 10-летний мальчик при оплате товара на кассе оставил свой телефон за 10 000 рублей. Стоящая в очереди за мальчиком женщина, обнаружив забытый телефон, не сообщила о находке кассиру, а присвоила его себе.



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, сотрудники уголовного розыска отдела полиции №6 изучили записи с камер видеонаблюдения и нашли подозреваемую — это неработающая 35-летняя липчанка. Причём забывший телефон мальчик вскоре вернулся за телефоном с матерью и встретился на выходе с этой женщиной, но она никак не отреагировала.



Похищенный телефон изъят. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы.