У беременной женщины нашли наркотики

Женщину приговорили к трём годам колонии.

Елецкий городской суд вынес приговор в отношении уроженки республики Узбекистан по части 2 статьи 228 УК РФ за незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, подсудимая случайно выяснила, что муж занимается сбытом наркотиков, и, будучи беременной, решила, что, спрятав наркотик в своей сумке, не будет досмотрена полицейскими. Но при задержании супруга она также была досмотрена и у неё были обнаружены наркотики.



Женщину приговорили к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.