Происшествия
54 минуты назад
У беременной женщины нашли наркотики
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Женщину приговорили к трём годам колонии.
Елецкий городской суд вынес приговор в отношении уроженки республики Узбекистан по части 2 статьи 228 УК РФ за незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, подсудимая случайно выяснила, что муж занимается сбытом наркотиков, и, будучи беременной, решила, что, спрятав наркотик в своей сумке, не будет досмотрена полицейскими. Но при задержании супруга она также была досмотрена и у неё были обнаружены наркотики.
Женщину приговорили к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, подсудимая случайно выяснила, что муж занимается сбытом наркотиков, и, будучи беременной, решила, что, спрятав наркотик в своей сумке, не будет досмотрена полицейскими. Но при задержании супруга она также была досмотрена и у неё были обнаружены наркотики.
Женщину приговорили к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
569