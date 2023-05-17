Общество
сегодня, 15:11
В Липецкой области уничтожили 122-миллиметровый артиллерийский снаряд
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Снаряд был найден в поле в районе села Архангельское Елецкого района.
Cегодня в 14.40 на специализированном полигоне в Липецком районе уничтожен 122-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.
Как сообщает пресс-служба УГПСС Липецкой области, снаряд был найден в поле в районе села Архангельское Елецкого района.
Как сообщает пресс-служба УГПСС Липецкой области, снаряд был найден в поле в районе села Архангельское Елецкого района.
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