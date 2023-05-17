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В Липецкой области уничтожили 122-миллиметровый артиллерийский снаряд

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#спасатели #УГПСС
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В Липецкой области уничтожили 122-миллиметровый артиллерийский снаряд

Снаряд был найден в поле в районе села Архангельское Елецкого района.

Cегодня в 14.40 на специализированном полигоне в Липецком районе уничтожен 122-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

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Как сообщает пресс-служба УГПСС Липецкой области, снаряд был найден в поле в районе села Архангельское Елецкого района.
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#спасатели #УГПСС
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