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8 минут назад

В МИД Финляндии заявили о заморозке банковских счетов диппредставительств страны

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#заморозка счетов #Финляндия

В МИД Финляндии заявили, что РФ заморозила банковские счета финских представительств в России.

Посольство Финляндии в Москве обратилось к российским органам власти по вопросу блокировки счетов диппредставительств страны на территории России, - сообщает посольство североевропейской страны.

17 мая Министерство иностранных дел Финляндии заявило, что банковские счета представительств страны в России заморожены и не могут быть использованы.

В посольстве подтвердили заморозку счетов, а также назвали ситуацию крайне серьезной.

"Мы можем подтвердить, что банковские счета представительств Финляндии в России заморожены, и мы не можем распоряжаться средствами на них. Ситуация серьезная и в настоящее время вопрос выясняется. Финляндская сторона связалась с российскими органами власти", — заявили в посольстве.

Также в посольстве Финляндии напомнили, что в соответствии с 25-й статьей Венской конвенции о дипломатических сношениях, государство пребывания, в данном случае — РФ, обязано предоставлять все возможности для выполнения функций диппредставительства.

В посольстве подчеркнули, что санкции Европейского союза, введенные в отношении России, не направлены против посольств и консульских учреждений РФ, - передает РБК.

В России Финляндия имеет два диппредставительства — посольство в Москве и генеральное консульство в Санкт-Петербурге.
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#заморозка счетов #Финляндия

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