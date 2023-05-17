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51 минуту назад

Реестр военнообязанных заработает к осеннему призыву

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#армия #реестр военнообязанных

Президент РФ Владимир Путин распорядился создать единый реестр военнообязанных и ввести электронные повестки в середине апреля. Электронная повестка будет считаться врученной с момента размещения в личном кабинете на "Госуслугах".

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что единый реестр воинского учета заработает к осеннему призыву.

По его словам, такие сроки и были запланированы изначально, - пишут "Известия".

Уточняется, что реестр воинского учета формируется военкоматами в установленном правительством порядке, в автоматизированном режиме на основании сведений государственного информационного ресурса, - передает РИА Новости.

Согласно закону, работодатели, МВД, ФНС, ЦИК, Фонд пенсионного и социального страхования, Минпросвещения, федеральные суды должны будут в электронном виде предоставлять необходимые для ведения воинского учета сведения о военнообязанных.

11 апреля Госдума приняла законопроект, предполагающий создание единого реестра военнообязанных, а также введение электронных повесток. На следующий день его одобрил Совфед. Документ вступил в силу 14 апреля.

Теперь военнообязанных будут оповещать о призыве с помощью как письменных, так и электронных повесток, последние будут рассылаться, в частности, через "Госуслуги".

Повестка в электронном или бумажном виде будет считаться врученной по истечении семи дней с момента размещения в реестре повесток.

25 ноября президент России Владимир Путин подписал указ, в котором поручил Минцифры и Федеральной налоговой службе (ФНС) при участии Минобороны сформировать государственный информационный ресурс по актуализации документов воинского учета к апрелю 2024 года.

Отмечалось, что ресурс будет сформирован в отношении лиц, состоящих или обязанных встать на воинский учет. В исключение входят граждане, имеющие воинские звания офицеров и пребывающие в запасе Службы внешней разведки (СВР) и Федеральной службы безопасности (ФСБ).
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#армия #реестр военнообязанных

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