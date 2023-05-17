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7 минут назад

Параллельный импорт предлагают распространить на все категории товаров

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#параллельный импорт #экономика

Минпромторг опубликовал список для параллельного импорта в начале мая 2022 года.

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский считает нужным распространить режим параллельного импорта на все категории товаров, - пишет "Парламентская газета".

Глава ФАС подчеркнул, что параллельный импорт подразумевает исключительно легально приобретенный оригинальный товар иностранных производителей, качество и безопасность которого могут быть проверены и подтверждены.

Механизм параллельного импорта был легализован в марте прошлого года, он позволяет ввозить товары на территорию России без согласия правообладателя.

"Мы считаем правильным разрешить параллельный импорт всех товаров, кроме товаров, производство которых локализовано в России. То есть созданы рабочие места, оплачиваются налоги, товары поступают на внутренний рынок", — заявил Шаскольский.

По его словам, при параллельном импорте речь идет исключительно о легальном приобретенном оригинальном товаре иностранных производителей, качество и безопасность которого можно проверить и подтвердить.

Помимо этого, глава ФАС рассказал, что сейчас совместно с деловым сообществом и при активном участии правообладателей прорабатывается система борьбы с контрафактными товарами. По его мнению, важным является тот факт, что механизм должен эффективно бороться с контрафактом без ущемления прав добросовестных предпринимателей.
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#параллельный импорт #экономика

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