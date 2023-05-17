Маткапитал разрешат использовать для покупки жилья в соответствии с принципами исламского банкинга

Эксперимент по внедрению исламского банкинга в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане начнется с 1 июля 2023 года и продлится два года.





"Принципиально вопрос согласован, мы уже договорились со всеми согласующими институтами о том, что материнский капитал будет использоваться в том числе в исламских инструментах для покупки жилья", - заявил он.



По его словам, поправки в соответствующий законопроект уже подготовлены и согласованы.



"В июне закон собираемся принять во всех чтениях, надеемся, что президент подпишет, чтобы он с 1 июля уже начал действовать", - отметил депутат.



Эксперимент по внедрению исламского банкинга в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане продлится два года, начиная с 1 июля 2023 года. Такие сроки установлены в новой редакции законопроекта. Важной поправкой ко второму чтению документа станет возможность использовать маткапитал для покупки жилья в рассрочку по партнерскому финансированию, - сообщил



При этом перечень разрешенных сделок в рамках партнерского финансирования будет четко определен. По принципам шариата, в них не должен использоваться процент, однако допускается вознаграждение, величина которого зависит от прибыльности сделки. Заинтересованность в эксперименте уже высказали многие кредитные организации, в том числе работающие в Татарстане, - отметил Филимонов.



Исламский банкинг основан на соблюдении религиозных правил шариата. Кредитные организации не могут хранить деньги под проценты и не выдают таких займов. Кроме того, они не должны быть связаны с производством алкоголя, табачной продукции и оружия. При этом финансовые организации могут предложить рассрочку, доверительное управление активами, халяльные инвестиции (например, беспроцентные облигации). Законопроект об исламском банкинге внесли в Госдуму еще в сентябре 2022-го, а в первом чтении его приняли в декабре. Участниками эксперимента могут стать не только банки, но и некредитные финорганизации.



Для использования материнского капитала при покупке недвижимости по партнерскому финансированию поправки в уже действующее законодательство, касающееся этой меры поддержки, не потребуются, - заявили в пресс-службе Минтруда. Там пояснили, что эти средства можно направлять на оплату жилья, приобретенного в рассрочку. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал РИА Новости , что материнский капитал планируется разрешить использовать для покупки жилья в соответствии с принципами исламского банкинга, соответствующие поправки в законопроект о проведении эксперимента по внедрению такого финансирования в России уже подготовлены и согласованы."Принципиально вопрос согласован, мы уже договорились со всеми согласующими институтами о том, что материнский капитал будет использоваться в том числе в исламских инструментах для покупки жилья", - заявил он.По его словам, поправки в соответствующий законопроект уже подготовлены и согласованы."В июне закон собираемся принять во всех чтениях, надеемся, что президент подпишет, чтобы он с 1 июля уже начал действовать", - отметил депутат.Эксперимент по внедрению исламского банкинга в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане продлится два года, начиная с 1 июля 2023 года. Такие сроки установлены в новой редакции законопроекта. Важной поправкой ко второму чтению документа станет возможность использовать маткапитал для покупки жилья в рассрочку по партнерскому финансированию, - сообщил "Известиям" замдиректора юридического департамента ЦБ РФ Максим Филимонов. Но для этого придется обратиться именно в банк. Некредитные финорганизации смогут предоставлять другие продукты.При этом перечень разрешенных сделок в рамках партнерского финансирования будет четко определен. По принципам шариата, в них не должен использоваться процент, однако допускается вознаграждение, величина которого зависит от прибыльности сделки. Заинтересованность в эксперименте уже высказали многие кредитные организации, в том числе работающие в Татарстане, - отметил Филимонов.Исламский банкинг основан на соблюдении религиозных правил шариата. Кредитные организации не могут хранить деньги под проценты и не выдают таких займов. Кроме того, они не должны быть связаны с производством алкоголя, табачной продукции и оружия. При этом финансовые организации могут предложить рассрочку, доверительное управление активами, халяльные инвестиции (например, беспроцентные облигации). Законопроект об исламском банкинге внесли в Госдуму еще в сентябре 2022-го, а в первом чтении его приняли в декабре. Участниками эксперимента могут стать не только банки, но и некредитные финорганизации.Для использования материнского капитала при покупке недвижимости по партнерскому финансированию поправки в уже действующее законодательство, касающееся этой меры поддержки, не потребуются, - заявили в пресс-службе Минтруда. Там пояснили, что эти средства можно направлять на оплату жилья, приобретенного в рассрочку.