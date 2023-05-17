Раненый в спину ножом мужчина доехал до больницы и выжил

В Усмани завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство 40-летнего мужчины. В преступлении обвиняется его 45-летний приятель.





26 декабря прошлого года мужчины вместе выпивали и поссорились. По данным следствия, обвиняемый дважды ударил собутыльника кухонным ножом в спину.



— От третьего удара потерпевший увернулся, выбежал на улицу и на личном автомобиле доехал до больницы, где его госпитализировали в реанимационное отделение. Благодаря вовремя оказанной медицинской помощи мужчина выжил, — рассказали в пресс-службе областного управления следственного комитета.



Согласно выводам экспертов, здоровью раненого причинен вред средней тяжести.



Следствие пришло к выводу, что обвиняемый не смог осуществить умысел на убийство по независящим от него обстоятельствам. Вину мужчина признал частично и выдвинул свою версию произошедшего. Его доводы следствие сочло попыткой избежать уголовной ответственности. Дело передано для рассмотрения в суд.

