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Раненый в спину ножом мужчина доехал до больницы и выжил

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#покушение на убийство
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Раненый в спину ножом мужчина доехал до больницы и выжил

В Усмани завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство 40-летнего мужчины. В преступлении обвиняется его 45-летний приятель. 

26 декабря прошлого года мужчины вместе выпивали и поссорились. По данным следствия, обвиняемый дважды ударил собутыльника кухонным ножом в спину.

— От третьего удара потерпевший увернулся, выбежал на улицу и на личном автомобиле доехал до больницы, где его госпитализировали в реанимационное отделение. Благодаря вовремя оказанной медицинской помощи мужчина выжил, — рассказали в пресс-службе областного управления следственного комитета. 

Согласно выводам экспертов, здоровью раненого причинен вред средней тяжести.

Следствие пришло к выводу, что обвиняемый не смог осуществить умысел на убийство по независящим от него обстоятельствам. Вину мужчина признал частично и выдвинул свою версию произошедшего. Его доводы следствие сочло попыткой избежать уголовной ответственности. Дело передано для рассмотрения в суд. 
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#покушение на убийство
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Комментарии (2)

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Патриот

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Скока дадут??
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АБВ

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