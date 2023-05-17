Происшествия
30 минут назад
Со страховой компании требуют 40 000 рублей за сбитую на дороге Усмань-Липецк косулю
Ещё 12 апреля автомобиль «Тойота» насмерть сбил косулю, а ущерб природе до сих пор не возмещён.
По поручению прокуратуры области Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура повела проверку по информации о сбитой косуле на 7-м километре дороги «ЛТЗ- НЛМК».
Напомним, вечером 12 апреля на дороге Усмань-Липецк в районе поста ГИБДД автомобиль «Тойота» насмерть сбил косулю. Сообщение об аварии поступило на номер службы «112» в 20:54. 65-летний водитель иномарки не пострадал, а вот машина получила механические повреждения.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, гибелью животного в ДТП природе был причинен материальный ущерб в 40 тысяч рублей. Ответственность сбившего косулю водителя была застрахована по полису ОСАГО.
«Поскольку до настоящего времени страховая компания не возместила причиненный материальный ущерб, прокурор обратился в суд с иском о взыскании с нее пользу Российской Федерации в лице Управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области ущерба, причиненного животному миру», - сообщает пресс-служба прокуратуры.
Сейчас прокуратура также проводит проверку по информации об участившихся случаях гибели диких животных на участке трассы «Дон» в Становлянском районе.
Напомним, вечером 12 апреля на дороге Усмань-Липецк в районе поста ГИБДД автомобиль «Тойота» насмерть сбил косулю. Сообщение об аварии поступило на номер службы «112» в 20:54. 65-летний водитель иномарки не пострадал, а вот машина получила механические повреждения.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, гибелью животного в ДТП природе был причинен материальный ущерб в 40 тысяч рублей. Ответственность сбившего косулю водителя была застрахована по полису ОСАГО.
«Поскольку до настоящего времени страховая компания не возместила причиненный материальный ущерб, прокурор обратился в суд с иском о взыскании с нее пользу Российской Федерации в лице Управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области ущерба, причиненного животному миру», - сообщает пресс-служба прокуратуры.
Сейчас прокуратура также проводит проверку по информации об участившихся случаях гибели диких животных на участке трассы «Дон» в Становлянском районе.
Юрист
Витек
Не простая торта.
Владимир
Ущерб природе