Происшествия

30 минут назад

Со страховой компании требуют 40 000 рублей за сбитую на дороге Усмань-Липецк косулю

5 288
#ДТП #животные
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Со страховой компании требуют 40 000 рублей за сбитую на дороге Усмань-Липецк косулю

Ещё 12 апреля автомобиль «Тойота» насмерть сбил косулю, а ущерб природе до сих пор не возмещён.

По поручению прокуратуры области Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура повела проверку по информации о сбитой косуле на 7-м километре дороги «ЛТЗ- НЛМК».

Напомним, вечером 12 апреля на дороге Усмань-Липецк в районе поста ГИБДД автомобиль «Тойота» насмерть сбил косулю. Сообщение об аварии поступило на номер службы «112» в 20:54. 65-летний водитель иномарки не пострадал, а вот машина получила механические повреждения.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, гибелью животного в ДТП природе был причинен материальный ущерб в 40 тысяч рублей. Ответственность сбившего косулю водителя была застрахована по полису ОСАГО.

«Поскольку до настоящего времени страховая компания не возместила причиненный материальный ущерб, прокурор обратился в суд с иском о взыскании с нее пользу Российской Федерации в лице Управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области ущерба, причиненного животному миру», - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Сейчас прокуратура также проводит проверку по информации об участившихся случаях гибели диких животных на участке трассы «Дон» в Становлянском районе.
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#ДТП #животные
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Комментарии (5)

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Юрист

4 минуты назад
В цивилизованных странах страховая тысяч на 50 евро влетела бы
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Витек

6 минут назад
А Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области не желает, как во всем цивилизованном мире поставить забор вокруг дороги и сделать подземные переходы для миграции оберегаемых ею объектов животного мира? Проще штрафовать и вести статистику.
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Не простая торта.

11 минут назад
Надо искать родственников касались. Чтоб они могли выплатить ущерб. Вообще то водитель должен штраф платить за збитое животное и следующий раз быть акуратние на дороге.
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Владимир

19 минут назад
На косулю прокуратура реагирует через месяц, а на проблемы людей годами.
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Ущерб природе

22 минуты назад
А что, косуля на что-то жалуется?
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