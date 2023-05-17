У сидевшей в машине липчанки вырвали сумку с деньгами

Уголовное дело о произошедшем 10 мая грабеже передано в суд.

Зампрокурора Левобережного района Липецка утвердил обвинительное заключение и передал в суд уголовное дело в отношении 24-летнего мужчины по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабёж».



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, по версии следствия, около полуночи 10 мая этого года у дома N27 по улице Боровой ранее не судимый обвиняемый подошел к автомобилю «Киа Сид», открыл переднюю пассажирскую дверь и вырвал из рук сидящей на пассажирском кресле женщины спортивную сумку с деньгами — всего в сумке были 13 500 рублей и четыре банковские карты. Сразу после этого мужчина скрылся.



В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину. Он рассказал, что вечером 9 мая выпивал с другом и ещё одним незнакомым мужчиной в кафе на улице Первомайской. Пили водку и пиво, закусывали пиццей. Сколько выпил — мужчина не помнит, поскольку в кафе уже пришёл пьяным. После бурного застолья он и пошёл на грабёж. Теперь ему грозит до до четырех лет лишения свободы.