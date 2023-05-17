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Поставки смартфонов российских брендов в РФ упали почти до нуля

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#смартфоны #гаджеты

Российские бренды занимают 60% в сегменте кнопочных телефонов.

Поставки в Россию смартфонов отечественных брендов, произведенных за рубежом, в первом квартале упали почти до нуля, - пишет "Ъ" со ссылкой на оценки GS Group.

Несмотря на активное развития импортозамещения в России, снижение популярности российских брендов на рынке смартфонов началось еще в 2022 году. Участники рынка объясняют такую динамику тем, что отечественные устройства не выдержали конкуренции с китайскими. Кроме того, расширению доли локальных брендов мешает удорожание логистики и сложности с установкой сервисов Google.

Руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков допускает, что смартфоны российских брендов ввозят в страну с помощью параллельного импорта, однако отмечает, что в магазинах не появляются новые модели марок Dexp, F+, Digma и других. По его словам, ретейлеры распродают складские запасы.

"Российские смартфоны представлены преимущественно в ультрабюджетном сегменте, где присутствуют более конкурентные китайские бренды, при этом спрос смещается в сторону более технологичных и функциональных устройств", — объяснил представитель "М.Видео-Эльдорадо".

В МТС рассказали, что продажи российских смартфонов в первом квартале упали вдвое в годовом выражении. Представитель "Ситилинка" заявил, что теперь в каталоге сети они представлены в единичных экземплярах.

По мнению Суркова из GS Group, вернуть долю рынка местные бренды смартфонов могут лишь одним путем — за счет локализации производства в России под госзаказ.
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#смартфоны #гаджеты

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