Происшествия

43 минуты назад

«ГАЗель» дорожной службы загорелась на ходу

482
#МЧС #пожар
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Автомобиль выгорел полностью.

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Вечером 16 мая на улице Карла Маркса в Задонске загорелась «ГАЗель» муниципальной дорожной службы. Как сообщает ГУ МЧС по Липецкой области, автомобиль уничтожен огнем.

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Тем же вечером в селе Ленино Липецкого района горел гараж — повреждено имущество на площади четыре квадратных метра. В Усмани на улице Маяковского сгорел частный дом, соседний пожарные успели отстоять. В Грязях на улице Станционной в многоквартирном доме выгорела комната и коридор одного из жилых помещений на площади 30 квадратных метров — три человека эвакуированы.

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Уже сегодня утром в задонских Бутырках на базе отдыха «Дон» сгорел неэксплуатируемый домик.

Всего за минувшие сутки зарегистрировано 11 пожаров, три раза пожарные тушили сухую траву и один раз — мусор на открытой площади.

Фото и видео горящей «ГАЗели» из сообщества «Задонск - Мой город».
482
#МЧС #пожар
2

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