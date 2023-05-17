«ГАЗель» дорожной службы загорелась на ходу

Автомобиль выгорел полностью.

Фото и видео горящей «ГАЗели» из сообщества «Задонск - Мой город».

Вечером 16 мая на улице Карла Маркса в Задонске загорелась «ГАЗель» муниципальной дорожной службы. Как сообщает ГУ МЧС по Липецкой области, автомобиль уничтожен огнем.Тем же вечером в селе Ленино Липецкого района горел гараж — повреждено имущество на площади четыре квадратных метра. В Усмани на улице Маяковского сгорел частный дом, соседний пожарные успели отстоять. В Грязях на улице Станционной в многоквартирном доме выгорела комната и коридор одного из жилых помещений на площади 30 квадратных метров — три человека эвакуированы.Уже сегодня утром в задонских Бутырках на базе отдыха «Дон» сгорел неэксплуатируемый домик.Всего за минувшие сутки зарегистрировано 11 пожаров, три раза пожарные тушили сухую траву и один раз — мусор на открытой площади.