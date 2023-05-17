В Долгоруковском районе украли двух ягнят

Ягнята найдены и возвращены хозяйке.

14 мая в Долгоруковском районе в полицию обратилась 60-летняя женщина с заявлением о краже из хлева в деревне Екатериновка двух ягнят стоимостью 5000 рублей.



Полицейские задержали подозреваемого — это неработающий ранее судимый за кражу 26-летний местный житель.



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, подозреваемый рассказал, что поздно вечером 13 мая, проходя мимо одного из домов, перелез через забор, проник во двор и из хлева похитил двух ягнят. Животных мужчина положил в мешок и отнес к себе в хлев.



Ягнята изъяты и возвращены хозяйке.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.