Происшествия

48 минут назад

В Долгоруковском районе украли двух ягнят

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#кража #животные
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В Долгоруковском районе украли двух ягнят

Ягнята найдены и возвращены хозяйке.

14 мая в Долгоруковском районе в полицию обратилась 60-летняя женщина с заявлением о краже из хлева в деревне Екатериновка двух ягнят стоимостью 5000 рублей.

Полицейские задержали подозреваемого — это неработающий ранее судимый за кражу 26-летний местный житель.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, подозреваемый рассказал, что поздно вечером 13 мая, проходя мимо одного из домов, перелез через забор, проник во двор и из хлева похитил двух ягнят. Животных мужчина положил в мешок и отнес к себе в хлев.

Ягнята изъяты и возвращены хозяйке.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
1 209
#кража #животные
1

Комментарии (1)

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Лиза

10 минут назад
Хлрошо, что ягнята не пострадали.
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