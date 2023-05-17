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Госдума в первом чтении одобрила закон об обращении с бездомными животными в регионах
Поправки предлагается внести в закон об ответственном обращении с животными.
Госдума приняла в первом чтении поправки в закон об обращении с животными, согласно которому регионы смогут самостоятельно решать судьбу бродячих животных.
В частности, депутаты приняли в первом чтении изменения в Федеральный закон "Об ответственном обращении с животными" и ряд других законов в части обращения с животными без владельцев.
В соответствии с документом регионам предлагается дать право самостоятельно определять перечень и порядок организации мероприятий при обращении с бродячими животными "с учетом географической, климатической, социально-экономической и иной специфики региона", - говорится на сайте Госдумы.
"Законопроект предполагает, что принятие решения по вопросу обращения с животными без владельцев на территории конкретного региона в случае необходимости будет осуществляться высшим должностным лицом субъекта", — говорится в пояснительной записке к документу. Сейчас перечень мероприятий при обращении с бродячими животными установлен федеральным законом.
При этом авторы инициативы отмечают, что, "безусловно, такие решения должны быть приняты с учетом позиции граждан, проживающих в регионе", которую они могут выразить в том числе через своих представителей в органах законодательной власти субъекта.
Общая обеспеченность субъектов необходимым количеством приютов для животных составляет не более 25%. По официальным данным, в 2022 году численность укусов и нападений животных снизилась по сравнению с 2017 годом на 13 %. Но в отдельных регионах, наоборот, фиксируется рост: например, в Астраханской области, представители которой на совещании назвали ситуацию угрожающей. От 30 до 60% от общего количества пострадавших — дети.
В частности, депутаты приняли в первом чтении изменения в Федеральный закон "Об ответственном обращении с животными" и ряд других законов в части обращения с животными без владельцев.
В соответствии с документом регионам предлагается дать право самостоятельно определять перечень и порядок организации мероприятий при обращении с бродячими животными "с учетом географической, климатической, социально-экономической и иной специфики региона", - говорится на сайте Госдумы.
"Законопроект предполагает, что принятие решения по вопросу обращения с животными без владельцев на территории конкретного региона в случае необходимости будет осуществляться высшим должностным лицом субъекта", — говорится в пояснительной записке к документу. Сейчас перечень мероприятий при обращении с бродячими животными установлен федеральным законом.
При этом авторы инициативы отмечают, что, "безусловно, такие решения должны быть приняты с учетом позиции граждан, проживающих в регионе", которую они могут выразить в том числе через своих представителей в органах законодательной власти субъекта.
Общая обеспеченность субъектов необходимым количеством приютов для животных составляет не более 25%. По официальным данным, в 2022 году численность укусов и нападений животных снизилась по сравнению с 2017 годом на 13 %. Но в отдельных регионах, наоборот, фиксируется рост: например, в Астраханской области, представители которой на совещании назвали ситуацию угрожающей. От 30 до 60% от общего количества пострадавших — дети.