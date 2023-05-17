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26 минут назад

«Аэрофлот» предлагает внести изменения в пассажирский салон самолетов Ту-214

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#самолеты #Аэрофлот #Ту-214

Предложения авиакомпании касаются пассажирских кресел, сервисной панели пассажиров, кухни и освещения, системы развлечения, дверей.

"Аэрофлот" попросил компанию "Туполев" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию; ОАК) внести 99 изменений в пассажирский салон среднемагистральных самолетов Ту-214, - говорится в рабочей переписке между перевозчиком и производителем в апреле 2023 года

Представители авиакомпании и ОАК подтвердили, что стороны продолжают обсуждать параметры интерьера пассажирского салона Ту-214, - передает РБК.

В сентябре прошлого года "Аэрофлот" подписал с ОАК соглашение о намерении приобрести 339 новых российских самолетов, в том числе 40 Ту-214. В конце 2022 года гендиректор авиакомпании Сергей Александровский отмечал, что ей нужны в парке Ту-214 (первый полет этого самолета состоялся еще в мае 1996 года), для того чтобы снизить риски при начале использования новых самолетов МС-21, которые еще не введены в коммерческую эксплуатацию. "Аэрофлот" предварительно заказал 210 таких лайнеров, поставка первого из них намечена на декабрь 2024 года — январь 2025 года.

Интерьер Ту-214, как и самолет в целом, — это разработки 30-летней давности, - заявил гендиректор компании "Центр авиационных технологий и интерьера" (ЦАТИ) Сергей Павлов. Поэтому сейчас возникают вопросы о необходимости модернизации самолета с учетом современных требований и имеющихся технологических решений, объясняет он. Самолеты Ту-214 обладают потенциалом развития, модернизации и кастомизации под параметры авиакомпаний, подчеркивает представитель ОАК. "Аэрофлот" и ОАК находятся "в конструктивном диалоге" по формированию облика компоновки и параметров интерьера пассажирского салона самолетов Ту-214, - добавил представитель перевозчика.

Компания попросила изменить пассажирский салон Ту-214 после визита специалистов в Казанский авиазавод, где они и конструируются.

В воздушном судне предлагается изменить пассажирские кресла, сервисную панель пассажиров, кухни и освещение, систему развлечения, дверей.

Например, авиакомпания просит разработчик увеличить объем багажных полок, чтобы чемоданы размещались поперек «на боку» и на одну полку помещалось до шести чемоданов cabin size.



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#самолеты #Аэрофлот #Ту-214

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