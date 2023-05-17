Происшествия

33 минуты назад

В ЛГТУ опять тревога

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#ЛГТУ #эвакуация #минирование
В ЛГТУ опять тревога

Занятия в университете прерваны.

В восемь утра 17 мая студентов и преподавателей ЛГТУ с помощью системы громкой связи попросили покинуть корпуса университета и отойти от них на 200 метров. Как сообщает официальная страница ЛГТУ в социальной сети, объявленная тревога не учебная, она вызвана сообщением о минировании.




Сообщения о минировании начали поступать в университет 25 апреля, с этого дня и до конца последней недели апреля ЛГТУ получал их ежедневно. Затем университет отправил студентов на удаленную учебу до 10 мая.
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#ЛГТУ #эвакуация #минирование

Комментарии (1)

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NN

16 минут назад
И сколько это будет продолжаться!? И что нужно сделать, чтобы хоть кто то на эту ситуацию внимание обратил!? А то тишь да гладь! Срывается учебный процесс, ну и ладно! Зачем кого то искать всё итак хорошо!!!
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