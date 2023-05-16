В России

59 минут назад

Росавиация попросила разработать новый отечественный учебный самолет

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#учебный самолет
Росавиация сформировала предложения в техническое задание на разработку в РФ нового самолета — для обучения курсантов летных училищ и колледжей. Об этом сообщил начальник Управления летной эксплуатации Росавиации Владимир Израилев на общем собрании членов Союза авиапроизводителей РФ в конце апреля. «Известия» ознакомились с видеозаписью заседания.

По словам Израилева, сегодня летные училища обучают курсантов навыкам пилотирования на различных самолетах и вертолетах иностранного производства. Примерно 50% этих судов неисправны, сообщил он.
Двигатели для ремонта этой техники, по его словам, завозить сейчас очень дорого и долго, а иногда и вовсе невозможно.

Поэтому Росавиация совместно с институтом ГосНИИ ГА и вузами проработала детальные предложения — каким должно быть воздушное судно для первоначального обучения.

Корпорация «Иркут» (входит в «Ростех») со своей стороны предложила Минтрансу начать выпуск самолетов Як-118 (глубокая модернизация советского Як-18Т), рассказал на этом же собрании гендиректор «Иркута» Андрей Богинский.
В Минпромторге «Известиям» сообщили, что проект учебного самолета находится на начальной стадии и в ведомство еще не направлялся.

86
#учебный самолет

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