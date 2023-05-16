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Крупнейшие банки стали взимать комиссию за «стягивание» денег

90
#банки

Почти все крупные кредитные организации стали взимать комиссию за перевод самому себе из другого банка в размере 1-2% от суммы операции, выяснили «Известия»

Комиссию уже берут как минимум 15 крупных участников рынка. По словам источника в банковском секторе, их еще больше — 25. Стягивание денег только с начала этого года стало платным в трех банках. 

Так, в ВТБ комиссия появилась с 1 мая этого года, пишут его клиенты на форуме banki.ru, отмечая, что узнали о ней лишь постфактум. В банке сообщили «Известиям», что ввели сбор одними из последних на рынке, установив его на уровне 1,25% от суммы перевода, минимум 30 рублей. Росбанк берет плату за стягивание денег с февраля 2023-го, сообщили в организации. Ее размер равен 1,75% от суммы операции, или 49 рублям минимум. Согласно данным, представленным на портале «Открытия», за аналогичную услугу взимается платеж в размере 1,5%. В call-центре организации сказали: комиссия введена с марта этого года.

«Известия» проанализировали сайты крупнейших игроков. Например, у «Газпромбанка» и «Русского стандарта» ставка составляет 2% с наименьшей суммой платежа в 30 и 50 рублей соответственно. В «Хоум кредите» разрешены переводы с карты банка через сервисы других организаций до 50 тыс. рублей в месяц в совокупности вместе с суммой снятия наличных в их АТМ. При превышении взимается 1,99%, или минимум 199 рублей, говорится в документах банка.

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#банки

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