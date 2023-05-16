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21-летний липчанин похитил сотовый телефон и обокрал его владельца на 135 000 рублей

267
#кража
21-летний липчанин похитил сотовый телефон и обокрал его владельца на 135 000 рублей

Суд освободил мужчину от отбывания назначенного наказания в связи с примирением сторон.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в сентябре прошлого года 21-летний липчанин при помощи похищенного им сотового телефона «Хонор 10» с подключенной услугой «Мобильный банк» путем отправки коротких сообщений на номер «900» перевёл со счёта владельца телефона, а также потратил на покупки и заказы в Интернет-магазинах более 135 тысяч рублей.

В суде мужчина полностью признал вину и попросил прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон — он полностью возместил ущерб потерпевшему, и тот претензий не имеет.

В результате суд освободил подсудимого от отбывания назначенного наказания в связи с примирением с потерпевшим.
267
#кража

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