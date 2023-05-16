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Липецкая вечЁрка: 34 тысячи горожан в тени, накопленные миллиарды и криминальная отцовская любовь
Сегодня, 16 мая, выяснилось, что каждый десятый трудоспособный липчанин работает в «серой» зоне, жители области хранят в банках аж 190 миллиардов рублей, и задержан липчанин, укравший самокат для своего ребенка.
— Наше желание — уход от серых зарплат, выход из тени, повышение заработной платы выше отраслевых пороговых значений, — сказала Екатерина Шестопалова.
Правда, горожане такое стремление не слишком-то и поддерживают. На горячие телефоны которому можно жаловаться на прижимистых работодателей или неформальную занятость в прошлом году позвонили всего 16 раз. И комментаторы, этой новости, не торопятся выходить из тени.
— Зачем кормить разожравшуюся армию чиновников, бюрократов и бездельников? Пенсия в 65! Доживу ли? С сегодняшней платной на каждом шагу медицине — навряд ли. Так зачем работать в открытую, если в результате получишь дырку от бублика, — написал Простой ИП.
Липчане, между тем, не такие уж и бедные люди. На депозитах в банках жители области хранят почти 190 миллиардов рублей. Подавляющее большинство сберегает деньги в рублях.
— Зато все прибедняются! А у самих доллары, по два автомобиля в семье и серванты ломятся от хрусталя, — доложила Марина.
— Марина, хрусталь в серванте как элемент роскоши и показатель достатка канул в Лету вместе с СССР, вместе с норковой шапкой-формовкой, финской дублёнкой и жигулями 6-й модели, — ответил ей Смех.
Депутаты облсовета сегодня выслушали отчет губернатора о работе правительства за 2022 год. Вместо Игоря Артамонова выступал один из его заместителей Сергей Курбатов. Он назвал 2022 год — годом капитального строительства и беспрецедентного санкционного давления. Губернатор же будет отчитываться о работе правительства 18 мая в областном ДК и 25 мая на сессии облсовета.
Отец украл для сына самокат с детской площадки. В полицию о краже заявил отец мальчика, лишившегося самоката. Отцовская любовь теперь может дорого обойтись 27-летнему личанину. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража».
— Папа может, — заметил ООО.
— Когда в глазах пример отца, — добавил Классик.
Обратите внимание, завтра с 11.00 до 14.00 для движения трамваев закроется мост через Каменный лог. Подрядчик будет ремонтировать тротуарные плиты в том месте, где на прошлой неделе провалился асфальт.
В городском департаменте транспорта пояснили, что во время ремонта трамвайные рейсы будут выполняться до 9-го микрорайона.
И можно выдохнуть, нашелся хозяин у провала на площади Победы. Им оказался центр «Мои документы». Яму засыпали песком, чтобы никто ногу не сломал, теперь будут выяснять, почему она образовалась.
А еще у липчан спрашивают мнение о переименовании двух остановок, которые находятся на улице Механизаторов. Остановку «Электрические сети» мэрия предлагает переименовать «Музей электротехники», а вариантов нового названия остановки «Лицей № 12» еще нет. Проголосовать можно здесь.
Это была скорее не новость, а информационное сообщение, но именно она набрала сегодня большое количество комментариев. Читатели вспомнили об остановках, которые тоже не мешало бы переименовать.
— Можно еще переименовать остановку «Кольцо трубного завода», так как давно уж нет ни кольца, ни самого завода. — предложил Зоркий.
— А ещё есть Европейский 1 и Европейский 2. Неужели не хватило фантазии назвать остановки так, чтобы люди не путались, — написал Кукун.
— Переименовать остановки. Почему на улице Катукова остановка называется Меркулова, а на улице Меркулова остановка — Катукова? — спросил Житель ул. Катукова.
— Как я понимаю, ни один сотрудник аппарата нашей славной мэрии, не знает историю Липецка хотя бы лет 50-80 тому назад. А ведь Электрические сети, появились здесь ещё в предвоенные годы, в 60-е годы начали приобретать сегодняшний облик: подстанция «Бугор» и технические здания. так что не позорьте своё имя, а то станете «Иванами, не помнящими родства» — так в русском народе принято называть тех, кто не знает и не желает знать своей истории, культуры, своих предков, — заметил Евгений.
А GOROD48 сегодня спросил у липчан, каких автобусных маршрутов им не хватает. Оказалось, что часть горожан вполне довольна существующей транспортной сетью, другая часть, как правило, живущая на окраинах города, высказала претензии.
В комментариях читатели просили продлить автобусы маршрутов № 39, 44, 323, добавить машин на маршруты № 1, 9Т, 12, 24, 28, 32, 33,43, 300, 302, 332, 378. И вернуть маршруты № 24 А, 309, 351, 353, 370, 380.
Завтра стоит подумать над сменой гардероба. Синоптики прогнозируют до +25 градусов. Это уже летняя температура.
Электорат