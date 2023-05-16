Из автомобиля «Киа Соренто» достали водяного ужа

Рептилия поселилась в салоне автомобиля ещё месяц назад, когда липчанин ездил в Астраханскую область на рыбалку.

15 мая на улице Ленина спасатели управления по делам ГО и ЧС Липецка достали водяного ужа из автомобиля «Киа Соренто».



Как сообщает пресс-служба управления, судя по всему, рептилия поселилась в салоне автомобиля ещё месяц назад, когда липчанин ездил в Астраханскую область на рыбалку.



Поймать змею сразу спасателям не удалось. Как сообщил руководитель дежурной смены Виктор Евдокимов, пришлось некоторое время ждать, чтобы она перестала прятаться и вновь покинула тайное убежище.



Специалист отдела по охране животного мира по Липецкой области опознал водяного ужа. Его вывезли из жилого сектора и выпустили на волю у реки Воронеж.