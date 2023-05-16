15 минут назад
Авиакомпании Georgian Airways разрешили летать в Россию с 20 мая
10 мая президент России Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний, а также отменил визовый режим для грузинских граждан с 15 мая.
"Авиакомпания Georgian Airways приступает к выполнению регулярных полетов по направлению Тбилиси - Москва - Тбилиси. В соответствии с расписанием полетов, предоставленным авиакомпанией агентству гражданской авиации, полеты будут осуществляться с 20 мая с частотой семь раз в неделю", - говорится в сообщении.
Georgian Airways стала второй по счету авиакомпанией, получившей разрешение на выполнение полетов между Грузией и Россией. В понедельник стало известно, что грузинские авиавласти выдали разрешение на выполнение рейсов по маршруту Москва - Тбилиси - Москва российской авиакомпании "Азимут". Первый рейс состоится 19 мая.
Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая. Другим указом он отменил действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Президент страны Саломе Зурабишвили назвала принятые российской стороной решения провокационными, при этом глава МИД страны Илья Дарчиашвили приветствовал возможность безвизовых поездок грузинских граждан в РФ и прямых рейсов.