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15 минут назад

Авиакомпании Georgian Airways разрешили летать в Россию с 20 мая

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#авиасообщение #полеты

10 мая президент России Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний, а также отменил визовый режим для грузинских граждан с 15 мая.

Агентство гражданской авиации Грузии сообщило, что разрешило авиакомпании Georgian Airways осуществлять прямые авиарейсы из Тбилиси в Москву с 20 мая, - передает ТАСС.

"Авиакомпания Georgian Airways приступает к выполнению регулярных полетов по направлению Тбилиси - Москва - Тбилиси. В соответствии с расписанием полетов, предоставленным авиакомпанией агентству гражданской авиации, полеты будут осуществляться с 20 мая с частотой семь раз в неделю", - говорится в сообщении.

Georgian Airways стала второй по счету авиакомпанией, получившей разрешение на выполнение полетов между Грузией и Россией. В понедельник стало известно, что грузинские авиавласти выдали разрешение на выполнение рейсов по маршруту Москва - Тбилиси - Москва российской авиакомпании "Азимут". Первый рейс состоится 19 мая.

Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая. Другим указом он отменил действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Президент страны Саломе Зурабишвили назвала принятые российской стороной решения провокационными, при этом глава МИД страны Илья Дарчиашвили приветствовал возможность безвизовых поездок грузинских граждан в РФ и прямых рейсов.
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#авиасообщение #полеты

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