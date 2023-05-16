В России
56 минут назад
МАК заявил об улучшении безопасности полетов в РФ
МАК отметил улучшение безопасности полетов в России.
Несмотря на западные санкции, безопасность полетов в РФ в 2022 году оказалась на самом высоком уровне как минимум с 2018 года, - говорится в отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Отмечается, что количество происшествий и катастроф на 1 млн вылетов достигло наименьших значений. По числу авиапроисшествий — 35 случаев — показатели прошлого года находятся на среднем уровне за последние пять лет. В 13 авиакатастрофах в 2022 году погибли 24 человека, все случаи произошли в малой региональной авиации, вертолетных и деловых перевозках. Специалисты МАК указали в своих выводах, что позитивные данные на коротком отрезке времени могут быть случайностью и "не должны быть поводом для самоуспокоения", а авиабезопасность в РФ все еще отстает от мирового уровня, - пишет "Ъ".
В прошлом году в России произошло 34 авиапроисшествия, в том числе 13 авиакатастроф, в которых погибли 24 человека, - следует из отчета МАК о безопасности полетов. Наиболее репрезентативный показатель, число авиапроисшествий на 1 млн вылетов, в пассажирских коммерческих перевозках в СНГ в 2022 году оказался на самом низком уровне за последние пять лет — 1,2.
В целом по СНГ число погибших снизилось более чем в три раза, до 28 человек, "это лучший показатель за всю историю отечественной (СССР-СНГ) гражданской авиации", - говорится в отчете МАК. В 2021 году в России произошло 30 происшествий, в том числе 18 катастроф, в которых погибли 70 человек. "В 2022 году относительный показатель безопасности по авиационным катастрофам лучший за пятилетний период",— указано в отчете.
По предварительной оценке, которая приводится в выводах МАК, в 2022 году 85% всех авиационных происшествий было обусловлено "человеческим фактором", этот показатель за год вырос на 10 процентных пунктов. При этом половина происшествий пришлась на авиацию общего назначения.
МАК рекомендовал авиавластям 11 стран в числе прочего провести анализ подготовки летного и диспетчерского состава "на предмет его соответствия современным знаниям в области психологии".
В том числе МАК советует оценить достаточность используемых методик для выявления личностных особенностей пилотов, "касающихся способов эмоционального реагирования и поведения в нештатных ситуациях". Помимо этого, МАК предлагает рассмотреть целесообразность введения должности психолога авиакомпании как обязательной. Большой блок рекомендаций касается орнитологической безопасности на аэродромах, в том числе ликвидации свалок и организации приаэродромных территорий.
Отмечается, что количество происшествий и катастроф на 1 млн вылетов достигло наименьших значений. По числу авиапроисшествий — 35 случаев — показатели прошлого года находятся на среднем уровне за последние пять лет. В 13 авиакатастрофах в 2022 году погибли 24 человека, все случаи произошли в малой региональной авиации, вертолетных и деловых перевозках. Специалисты МАК указали в своих выводах, что позитивные данные на коротком отрезке времени могут быть случайностью и "не должны быть поводом для самоуспокоения", а авиабезопасность в РФ все еще отстает от мирового уровня, - пишет "Ъ".
В прошлом году в России произошло 34 авиапроисшествия, в том числе 13 авиакатастроф, в которых погибли 24 человека, - следует из отчета МАК о безопасности полетов. Наиболее репрезентативный показатель, число авиапроисшествий на 1 млн вылетов, в пассажирских коммерческих перевозках в СНГ в 2022 году оказался на самом низком уровне за последние пять лет — 1,2.
В целом по СНГ число погибших снизилось более чем в три раза, до 28 человек, "это лучший показатель за всю историю отечественной (СССР-СНГ) гражданской авиации", - говорится в отчете МАК. В 2021 году в России произошло 30 происшествий, в том числе 18 катастроф, в которых погибли 70 человек. "В 2022 году относительный показатель безопасности по авиационным катастрофам лучший за пятилетний период",— указано в отчете.
По предварительной оценке, которая приводится в выводах МАК, в 2022 году 85% всех авиационных происшествий было обусловлено "человеческим фактором", этот показатель за год вырос на 10 процентных пунктов. При этом половина происшествий пришлась на авиацию общего назначения.
МАК рекомендовал авиавластям 11 стран в числе прочего провести анализ подготовки летного и диспетчерского состава "на предмет его соответствия современным знаниям в области психологии".
В том числе МАК советует оценить достаточность используемых методик для выявления личностных особенностей пилотов, "касающихся способов эмоционального реагирования и поведения в нештатных ситуациях". Помимо этого, МАК предлагает рассмотреть целесообразность введения должности психолога авиакомпании как обязательной. Большой блок рекомендаций касается орнитологической безопасности на аэродромах, в том числе ликвидации свалок и организации приаэродромных территорий.