Становлянец накопил 374 тысячи рублей долга по штрафам, алиментам и кредитам и не смог продать квартиру

В отношении 42-летнего мужчины было возбуждено 28 исполнительных производств.

В Становлянском районе в отношении 42-летнего мужчины судебными приставами было возбуждено 28 исполнительных производств о взыскании задолженности по алиментам, кредитам и штрафам ГИБДД на общую сумму 374 тысячи рублей.



Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, в отношении должника было вынесено постановление о запрете регистрационных действий, так же у него был арестован автомобиль «Рено» 2015 года выпуска.



Как только мужчина понял, что не сможет продать квартиру, он в течении двух дней полностью погасил задолженность.