Общество

44 минуты назад

Становлянец накопил 374 тысячи рублей долга по штрафам, алиментам и кредитам и не смог продать квартиру

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#приставы #долги
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Становлянец накопил 374 тысячи рублей долга по штрафам, алиментам и кредитам и не смог продать квартиру

В отношении 42-летнего мужчины было возбуждено 28 исполнительных производств.

В Становлянском районе в отношении 42-летнего мужчины судебными приставами было возбуждено 28 исполнительных производств о взыскании задолженности по алиментам, кредитам и штрафам ГИБДД на общую сумму 374 тысячи рублей.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, в отношении должника было вынесено постановление о запрете регистрационных действий, так же у него был арестован автомобиль «Рено» 2015 года выпуска.

Как только мужчина понял, что не сможет продать квартиру, он в течении двух дней полностью погасил задолженность.
280
#приставы #долги
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