В России

12 минут назад

ЦБ РФ заявил о возврате прав на заблокированные активы россиян на 3 трлн рублей

21
#ЦБ РФ #экономика

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что благодаря принятым властями мерам восстановлены права российских инвесторов на сумму около 3 трлн рублей.

Власти России смогли восстановить права на половину активов российских инвесторов, замороженных за рубежом после начала "спецоперации" на Украине, - заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Всего под блокировку попали активы на сумму 5,7 трлн рублей, в настоящий момент разблокированы активы на 3 трлн рублей, - уточнила она.

Банк России с помощью различных механизмов восстановил права пострадавших инвесторов на сумму около 3 трлн рублей, - сообщила на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2023" глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Речь идет о тех гражданах, которые лишились возможности распоряжаться своими активами, хранящимися за рубежом, - передает РБК.

"Было сделано немало для того, чтобы нашим инвесторам вернуть их права. Это и автоматические принудительные конвертации депозитарных расписок , и принудительный переход учета прав в нашу российскую учетную инфраструктуру, это и замещающие облигации . В итоге у нас были восстановлены права инвесторов где-то на сумму, близкую к ₽3 трлн, то есть это немаленькая сумма", — отметила Набиуллина.

По ее словам, часть активов по-прежнему остается заблокирована, возможны как индивидуальные обращения инвесторов за лицензиями на разблокировку, так и централизованные сценарии разблокировки.

"Если говорить о более централизованной системе возможного обмена заблокированными активами, конечно, это вопрос политический. Это вопрос согласия обеих сторон, вопрос разрешения регуляторов с обеих сторон на ближайшее время я такой вот возможности не вижу", — отметила глава Банка России, добавив, что этот механизм по-прежнему рассматривается как возможный.

Регулятор также рассматривает иные варианты разблокировки, - добавила Набиуллина.

"Мы обсуждаем, кстати, разные подвиды, механизмы этого, предложения рынка. Есть несколько вариантов, которые, может быть, можно быстрее реализовать, чем такой вот тотальный обмен", - пояснила она.

21
#ЦБ РФ #экономика

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
День Победы в Липецке (Фото)
#День Победы
35
День Победы в Липецке (Фото)
Общество

Еще в рубрике

Госдума денонсировала Договор об обычных вооруженных силах в Европе
#Госдума #ДОВСЕ #политика
Госдума денонсировала Договор об обычных вооруженных силах в Европе

сегодня, 13:22

В России
Доходы пиратских видеосервисов в РФ по итогам 2022 года снизились на 10% и составили $45 млн
#пиратское видео
Доходы пиратских видеосервисов в РФ по итогам 2022 года снизились на 10% и составили $45 млн

сегодня, 12:42

В России
Набиуллина одобрила идею выхода госкомпаний на фондовый рынок
#экономика #госкомпании
Набиуллина одобрила идею выхода госкомпаний на фондовый рынок

сегодня, 12:00

В России
Крупные российские банки стали взимать комиссию за «стягивание» денег
#экономика #банки #комиссия
Крупные российские банки стали взимать комиссию за «стягивание» денег

сегодня, 11:20

В России
В 60 российских городах подорожало вторичное жилье
#экономика #жилье
В 60 российских городах подорожало вторичное жилье

сегодня, 10:42

В России
В Белгородской области выявлены первые 4 случая заболевания корью
#корь #здоровье
В Белгородской области выявлены первые 4 случая заболевания корью

сегодня, 09:58

В России