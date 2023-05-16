12 минут назад
ЦБ РФ заявил о возврате прав на заблокированные активы россиян на 3 трлн рублей
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что благодаря принятым властями мерам восстановлены права российских инвесторов на сумму около 3 трлн рублей.
Банк России с помощью различных механизмов восстановил права пострадавших инвесторов на сумму около 3 трлн рублей, - сообщила на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2023" глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Речь идет о тех гражданах, которые лишились возможности распоряжаться своими активами, хранящимися за рубежом, - передает РБК.
"Было сделано немало для того, чтобы нашим инвесторам вернуть их права. Это и автоматические принудительные конвертации депозитарных расписок , и принудительный переход учета прав в нашу российскую учетную инфраструктуру, это и замещающие облигации . В итоге у нас были восстановлены права инвесторов где-то на сумму, близкую к ₽3 трлн, то есть это немаленькая сумма", — отметила Набиуллина.
По ее словам, часть активов по-прежнему остается заблокирована, возможны как индивидуальные обращения инвесторов за лицензиями на разблокировку, так и централизованные сценарии разблокировки.
"Если говорить о более централизованной системе возможного обмена заблокированными активами, конечно, это вопрос политический. Это вопрос согласия обеих сторон, вопрос разрешения регуляторов с обеих сторон на ближайшее время я такой вот возможности не вижу", — отметила глава Банка России, добавив, что этот механизм по-прежнему рассматривается как возможный.
Регулятор также рассматривает иные варианты разблокировки, - добавила Набиуллина.
"Мы обсуждаем, кстати, разные подвиды, механизмы этого, предложения рынка. Есть несколько вариантов, которые, может быть, можно быстрее реализовать, чем такой вот тотальный обмен", - пояснила она.