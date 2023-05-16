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Госдума денонсировала Договор об обычных вооруженных силах в Европе

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#Госдума #ДОВСЕ #политика

ДОВСЕ был подписан в 1990 году и адаптирован в 1997 году. Россия приостановила участие в ДОВСЕ в 2007 году, а в 2015 году объявила о приостановке участия в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ.

Госдума на пленарном заседании приняла закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Документ был внесен в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным.

"Договор был подписан в Париже 19 ноября 1990 года и вступил в силу 9 ноября 1992 года. Он устанавливал равновесие сил государств — участников двух военно-политических союзов — Организации Варшавского договора и Организации Североатлантического договора (НАТО) — на пониженных уровнях и ограничивал возможности размещения их обычных вооружений вдоль линии соприкосновения", - говорится в пояснительной записке к документу.

"С начала 90-х годов Договор под воздействием масштабных военно-политических изменений, прежде всего связанных с расширением НАТО, во многом устарел и утратил связь с действительностью", — отмечается в документе.

В 2007 году решением главы государства действие Договора было приостановлено.

"За прошедшее с 2007 года время ситуация в Европе в области обычных вооружений заметно ухудшилась. США и их союзники проводят линию на военную конфронтацию с Россией, чреватую катастрофическими последствиями", — также отмечается в пояснительной записке. В связи с этим президент РФ принял решение о его денонсации.

Одновременно с этим для РФ автоматически прекращается действие ряда связанных с ним международных договоров, - сообщается на сайте Госдумы.
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#Госдума #ДОВСЕ #политика

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