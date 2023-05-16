В России

25 минут назад

Доходы пиратских видеосервисов в РФ по итогам 2022 года снизились на 10% и составили $45 млн

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#пиратское видео

Основными источниками доходов онлайн-пиратов по-прежнему остается реклама онлайн-казино и букмекерских контор.

Доходы пиратских видеосервисов в России по итогам прошлого года снизились на 10% и составили $45 млн., - пишет "Ъ" со ссылкой на данные компании F.A.С.С.T. (бывшая Group-IB). По итогам 2023 года в компании также ожидают падения объема рынка пиратских видеосервисов на 10%, до $40 млн.

Падение доходов онлайн-пиратов в прошлом году в F.A.С.С.T. объяснили уходом нескольких букмекеров – например, международных Bet365, GG.Bet. В компании пояснили, что реклама букмекеров и онлайн-казино — основной источник дохода пиратов. Помимо этого, возникли трудности в финансовых переводах между странами, что также повлияло на сокращение объема рынка пиратов.

По данным компании, количество обнаруженных компанией пиратских страниц с русскоязычным видеоконтентом в прошлом году сократилось на 42,2%, до 119,4 тысяч.

При этом впервые доля мобильного трафика на пиратских ресурсах в 2022 году достигла 60% — нелегальный контент больше смотрят со смартфонов, чем с компьютеров.

Популярность приложений для Android и Windows, позволяющих смотреть пиратский контент на мобильных устройствах, начала расти в середине 2022 года.

Самым популярным фильмом у пиратов по итогам января-апреля 2023 года стал сиквел Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды", - уточнили в F.A.С.С.T.
56
#пиратское видео

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