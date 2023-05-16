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сегодня, 12:00

Набиуллина одобрила идею выхода госкомпаний на фондовый рынок

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#экономика #госкомпании

По ее мнению, в ближайшие годы банковское финансирование в РФ будет преобладать над рынком капитала.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина поддержала идею выхода госкомпаний на фондовый рынок. По ее словам, это может привлечь триллионы рублей, - передает ТАСС.

Как заявила Набиуллина, в ближайшие годы приоритет будет у банковского финансирования по сравнению с рынком капитала. Последний ощутил на себе больше негативных последствий, чем банковский рынок, в прошлом году, - передает Bfm.ru.

При этом регулятор намерен стимулировать рост рынка капитала "опережающими темпами", - заявила Набиуллина.
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#экономика #госкомпании

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