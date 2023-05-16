В России
сегодня, 12:00
Набиуллина одобрила идею выхода госкомпаний на фондовый рынок
По ее мнению, в ближайшие годы банковское финансирование в РФ будет преобладать над рынком капитала.
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина поддержала идею выхода госкомпаний на фондовый рынок. По ее словам, это может привлечь триллионы рублей, - передает ТАСС.
Как заявила Набиуллина, в ближайшие годы приоритет будет у банковского финансирования по сравнению с рынком капитала. Последний ощутил на себе больше негативных последствий, чем банковский рынок, в прошлом году, - передает Bfm.ru.
При этом регулятор намерен стимулировать рост рынка капитала "опережающими темпами", - заявила Набиуллина.
Как заявила Набиуллина, в ближайшие годы приоритет будет у банковского финансирования по сравнению с рынком капитала. Последний ощутил на себе больше негативных последствий, чем банковский рынок, в прошлом году, - передает Bfm.ru.
При этом регулятор намерен стимулировать рост рынка капитала "опережающими темпами", - заявила Набиуллина.