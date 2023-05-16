Происшествия

сегодня, 11:22

Два человека погибли в столкновении легкового автомобиля с грузовиком

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#авария #ДТП
5
Два человека погибли в столкновении легкового автомобиля с грузовиком

Кроме того, вчера в авариях пострадали пятеро детей.

15 мая около восьми вечера на автодороге Хлевное – Тербуны 39-летний водитель «Опеля» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и его автомобиль столкнулся с грузовиком «МАЗ». Водитель и пассажир «Опеля» погибли на месте.

По данным областного управления ГИБДД, вчера на дорогах области получили травмы восемь человек, пятеро из них дети.

В Липецке на улице Первомайской 76-летний водитель «Ауди» сбил 10-летнего мальчика и 65-летнюю женщину. С травмами мальчика и женщину доставили в больницу.  

На улице Космонавтов 32-летний водитель автомобиля «Генезис» допустил наезд на 12-летнюю девочку, которая получила травмы, и после оказания помощи была отпущена.

В селе Ильинка Лев-Толстовского района 35-летний водитель «Лады Калины» не справился с управлением и автомобиль съехал в кювет. Сам мужчина и три его пассажира, дети в возрасте 11-ти, 12-ти и 15-ти лет получили различные травмы.
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#авария #ДТП
5

Комментарии (6)

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Тербунский

17 минут назад
Алкан лтз, перед въездом в большую поляну, со стороны тербунов
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Да

17 минут назад
76 лет уже запрещать надо управлять транспортным средством,руки трясутся, деменция начинается
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Алкан лтз

56 минут назад
Чейт не пойму где такой участок
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Какой, какой?

сегодня, 11:56
Какой, такой же как и 32-летний на Космонавтов!
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Какой

сегодня, 11:52
водитель в 76 лет ?
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Ужас!

сегодня, 11:39
Аж страшно смотреть... От машины остался только багажник... Может уснул или отвлекся. Берегите себя и своих близких на дорогах!
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