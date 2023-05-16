Происшествия
сегодня, 11:22
Два человека погибли в столкновении легкового автомобиля с грузовиком
Кроме того, вчера в авариях пострадали пятеро детей.
15 мая около восьми вечера на автодороге Хлевное – Тербуны 39-летний водитель «Опеля» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и его автомобиль столкнулся с грузовиком «МАЗ». Водитель и пассажир «Опеля» погибли на месте.
По данным областного управления ГИБДД, вчера на дорогах области получили травмы восемь человек, пятеро из них дети.
В Липецке на улице Первомайской 76-летний водитель «Ауди» сбил 10-летнего мальчика и 65-летнюю женщину. С травмами мальчика и женщину доставили в больницу.
На улице Космонавтов 32-летний водитель автомобиля «Генезис» допустил наезд на 12-летнюю девочку, которая получила травмы, и после оказания помощи была отпущена.
В селе Ильинка Лев-Толстовского района 35-летний водитель «Лады Калины» не справился с управлением и автомобиль съехал в кювет. Сам мужчина и три его пассажира, дети в возрасте 11-ти, 12-ти и 15-ти лет получили различные травмы.
По данным областного управления ГИБДД, вчера на дорогах области получили травмы восемь человек, пятеро из них дети.
В Липецке на улице Первомайской 76-летний водитель «Ауди» сбил 10-летнего мальчика и 65-летнюю женщину. С травмами мальчика и женщину доставили в больницу.
На улице Космонавтов 32-летний водитель автомобиля «Генезис» допустил наезд на 12-летнюю девочку, которая получила травмы, и после оказания помощи была отпущена.
В селе Ильинка Лев-Толстовского района 35-летний водитель «Лады Калины» не справился с управлением и автомобиль съехал в кювет. Сам мужчина и три его пассажира, дети в возрасте 11-ти, 12-ти и 15-ти лет получили различные травмы.
Тербунский
Да
Алкан лтз
Какой, какой?
Какой
Ужас!