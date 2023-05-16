Отпечатки пальцев на пивном стакане помогли найти уличного грабителя

22-летний житель Липецка выследил посетителя пивного бара и напал на него в подъезде.





По подозрению в ограблении 51-летнего муж чины полицейские задержали 22-летнего липчанина. У него нашли отнятое у мужчины золотое кольцо. Выйти на подозреваемого полицейским помогла автоматизированная дактилоскопическая идентификационная система «Папилон».



Днем 14 мая 51-летний мужчина по дороге домой зашел в пивной бар, выпить кружку пива. Когда он вышел на улицу, за ним увязался один из посетителей бара. Парень шел за мужчиной до его дома на улице Студенческий городок, а потом напал на него в подъезде.



«Злоумышленник сбил мужчину с ног, отобрал золотое обручальное кольцо и сотовый телефон. Ущерб, потерпевший оценил в 48 000 рублей», — рассказали в областном управлении МВД.



Ограбленный мужчина сразу же обратился за помощью в полицию. Следственно-оперативной группе он показал столик, за которым сидел подозреваемый. Полицейские изъяли с пластикового стакана отпечатки пальцев, а потом с использованием системы дактилоскопической идентификации «Папилон» установили личность подозреваемого в грабеже.



Неработающий 22-летний житель Липецка признался полицейским, что сдал телефон мужчины в ремонтную мастерскую за 5000 рублей, а золотое кольцо оставил себе. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.



