Происшествия

29 минут назад

Мать не имеющего прав 17-летнего мотоциклиста выплатит сбитой им велосипедистке 200 000 рублей

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#ДТП
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Мать не имеющего прав 17-летнего мотоциклиста выплатит сбитой им велосипедистке 200 000 рублей

Здоровью 12-летней девочки был причинен тяжкий вред.

Липецкий областной суд оставил без изменения решение Левобережного районного суда Липецка по гражданскому делу о взыскании компенсации морального вреда, причиненного в результате ДТП с участием 17-летнего мотоциклиста.

16 июля 2021 года в Усманском районе 17-летний мотоциклист сбил 12-летнюю велосипедистку. Здоровью девочки был причинен тяжкий вред.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, теперь в пользу девочки мать мотоциклиста должна выплатить 200 тысяч рублей, поскольку женщина доверила право управления мотоциклом своему несовершеннолетнему сыну, не имеющему водительских прав.

При этом в суде добавляют, что подросток без прав сбил девочку, которая двигалась по проезжей части и выехала наперерез мотоциклу. Своими действиями она нарушила целый ряд правил дорожного движения, создав опасность. Мотоциклист не имел технической возможности предотвратить наезд на велосипедистку.  Именно на эти обстоятельства и ссылалась мать мотоциклиста, обжалуя решение суда первой инстанции.

Но тяжкий вред здоровью ребенка был причинен в результате эксплуатации источника повышенной опасности, и возмещение вреда в соответствии с законодательством возлагается на владельца транспортного средства.

Мать подростка была владельцем мотоцикла и в нарушение требований закона передала управление своему не имеющему прав сыну, за что была привлечена к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ.
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#ДТП
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