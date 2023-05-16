Мать не имеющего прав 17-летнего мотоциклиста выплатит сбитой им велосипедистке 200 000 рублей

Здоровью 12-летней девочки был причинен тяжкий вред.

Липецкий областной суд оставил без изменения решение Левобережного районного суда Липецка по гражданскому делу о взыскании компенсации морального вреда, причиненного в результате ДТП с участием 17-летнего мотоциклиста.



16 июля 2021 года в Усманском районе 17-летний мотоциклист сбил 12-летнюю велосипедистку. Здоровью девочки был причинен тяжкий вред.



Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, теперь в пользу девочки мать мотоциклиста должна выплатить 200 тысяч рублей, поскольку женщина доверила право управления мотоциклом своему несовершеннолетнему сыну, не имеющему водительских прав.



При этом в суде добавляют, что подросток без прав сбил девочку, которая двигалась по проезжей части и выехала наперерез мотоциклу. Своими действиями она нарушила целый ряд правил дорожного движения, создав опасность. Мотоциклист не имел технической возможности предотвратить наезд на велосипедистку. Именно на эти обстоятельства и ссылалась мать мотоциклиста, обжалуя решение суда первой инстанции.



Но тяжкий вред здоровью ребенка был причинен в результате эксплуатации источника повышенной опасности, и возмещение вреда в соответствии с законодательством возлагается на владельца транспортного средства.



Мать подростка была владельцем мотоцикла и в нарушение требований закона передала управление своему не имеющему прав сыну, за что была привлечена к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ.