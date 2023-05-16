В Ельце и Елецком районе отремонтируют 17 домов в рамках региональной программы

Для жителей дома № 5 по ул. 50 лет Октября в поселке Елецком погода в доме напрямую зависела от осадков на улице. В дождь квартиры на втором этаже заливало. За почти полувековую историю многоэтажки шиферное покрытие износилось и требовало капитального ремонта. В этом году в рамках региональной программы здесь обновят не только крышу, но и фасад. Подрядная организация уже приступила к работам, завершить их планируется в начале сентября.

Новый фасад в скором времени будет радовать глаз и жителей дома № 16 по ул. Орджоникидзе в Ельце. Здесь уже покрасили один из торцов здания. Обращаем внимание, что капремонт фасада выполняется не только для того, чтобы сделать дом более эстетичным, но, и чтобы сократить теплопотери. А в доме № 9 по ул. Рязано-Уральская в Ельце запланирован комплексный капитальный ремонт. Помимо крыши, фасада и фундамента здесь отремонтируют инженерные сети теплоснабжения и электроснабжения. Последний вид работ уже выполнен, сейчас в стадии ремонта находится крыша, далее строители приступят к остальным видам.

Выездную проверку хода капитального ремонта на объектах провел и.о. генерального директора ФКР Липецкой области Роман Сапрыкин.

«По итогам выезда могу сказать, что работы в данных домах идут хорошими темпами. Подрядные организации не только укладываются в сроки, но и идут опережением. Мы, со своей стороны, продолжим контролировать ход капитального ремонта, чтобы он был выполнен своевременно и качественно. Для этого регулярно на объекты выезжают инженеры-кураторы Фонда и представители сторонних организаций строительного контроля», – прокомментировал и.о. генерального директора ФКР Липецкой области Роман Сапрыкин.

Всего капитальный ремонт в этом году запланирован в 15 домах Ельца и двух МКД Елецкого района на общую сумму более ста млн рублей. Условия проживания улучшат 1200 жителей. За период 2014-2022 гг. в Ельце и районе отремонтировано 347 МКД на общую сумму около 900 млн рублей.

Напоминаем, что собственники могут участвовать в контроле хода капитального ремонта. Свои вопросы они могут адресовать представителям ФКР, подрядной организации, строительного контроля, контакты которых указаны на паспорте объекта. Кроме того, обращение в адрес ФКР можно направить через соответствующий сервис на сайте www.kapremont48.ru, по электронной почте info@kapremont48.ru или через официальные группы Фонда в социальных сетях.