На проспекте Мира горела квартира в четырёхэтажном доме

А в посёлке Добринка горел автомобиль «Ока».







Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, огнём были уничтожены внутренняя отделка и вещи на площади 4 квадратных метра. Пожар был ликвидирован до приезда спасателей.



В 10:42 спасателям поступил сообщение о возгорании квартиры в девятиэтажном жилом доме №8 по улице Липовской. Огнём были повреждены вещи и мебель на площади два квадратных метра.



На улице Украинской горела хозяйственная постройка, были повреждены вещи и внутренняя отделка на площади пять квадратных метров.



В посёлке Добринка напротив дома №17 по улице Комсомольской горел автомобиль «Ока». Огнём уничтожены моторный отсек и салон автомобиля на площади один квадратный метр.

15 мая в 14:53 в Липецке горела квартира в четырёхэтажном доме №9а на проспекте Мира.В посёлке Агроном Лебедянского района на улице Советская горело двухэтажное бесхозное строение площадью 120 квадратных метров.