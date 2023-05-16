В России
13 минут назад
Крупные российские банки стали взимать комиссию за «стягивание» денег
Сбор установили на уровне 1,25% от суммы перевода, минимум 30 рублей.
Почти все крупные кредитные организации стали взимать комиссию за перевод самому себе из другого банка в размере 1–2% от суммы операции, - пишут "Известия".
В 2023 году плату за так называемое стягивание денег ввели в трех финансовых организациях. Всего она есть минимум у 15 игроков. Средняя стоимость операции — 1–2%. В ЦБ РФ заявили, что размер таких сборов банки имеют право устанавливать самостоятельно, а в ФАС напомнили, что клиентов должны предупреждать о нововведениях. Такими действиями кредитные организации борются с оттоком денег.
В России почти не осталось крупных игроков, которые не взимают комиссию за "стягивание" денег. Это операция, которая позволяет сделать перевод через приложение банка (например, которым человек пользуется ежедневно) из кредитной организации, куда он получает зарплату. Плату за такую операцию берут как минимум 15 крупных участников рынка. По словам источника в секторе, их еще больше — 25.
В 2023 году "стягивание" денег стало платным в трех банках. В ВТБ комиссия появилась с 1 мая 2023 года, - пишут его клиенты на форуме banki.ru, отмечая, что узнали о ней лишь постфактум. В кредитной организации сообщили, что ввели сбор одними из последних на рынке, добавив, что долгое время эта услуга была бесплатной. Сейчас взимается 1,25% от суммы перевода, минимум 30 рублей, - добавили там.
Росбанк взимает комиссию за «стягивание» денег с февраля 2023 года, - сообщили в пресс-службе организации. Ее размер равен 1,75% от суммы операции, или минимум 49 рублям. Все условия прописаны на сайте кредитной организации в разделе тарифов, а об их изменении клиенты были оповещены заранее, - рассказали там.
Согласно данным, представленным на портале "Открытия", за услугу перевода денег в другие банки взимается платеж в размере 1,5% от суммы операции. В call-центре кредитной организации рассказали, что комиссия введена с марта этого года.
Размеры комиссий за перевод денег, инициированный через дистанционные каналы сторонних финорганизаций, варьируются от 1 до 2% от суммы трансакции. Например, у Газпромбанка, "Русского стандарта" ставка составляет 2% с наименьшей суммой платежа в 30 и 50 соответственно. "Тинькофф" взимает комиссию также в размере 2% (минимум 90 рублей), вместе с тем ежемесячно предусмотрен и лимит на бесплатные операции — на разных тарифах он отличается.
В "Хоум кредите" разрешены переводы с карты банка через сервисы других организаций до 50 тысяч рублей в месяц в совокупности вместе с суммой снятия наличных в их АТМ. При превышении взимается 1,99%, или минимум 199 рублей.
За эту же услугу 1,95% взимают в Альфа-банке, Райффайзен банке и в МКБ. В первом и втором минимальная сумма — 30 рублей, а в третьем — 100 рублей, - сообщили в call-центрах. В ПСБ, Россельхозбанке и Почта Банке размер комиссий составляет 1,5%. В call-центре РСХБ сказали, что они были введены в декабре прошлого года, а в Почта Банке — в декабре 2021 года. При пополнении с "пластика" "Сбера" карт других кредитных организаций через их сайты и приложения берут 1,25% от суммы перевода, "Уралсиба" — 1%.
В Совкомбанке нет комиссии за "стягивание" средств на карту другой организации, - заявили в его пресс-службе.
В ЦБ РФ отметили, что получают единичные жалобы по вопросам комиссий за "стягивание" денег. Там отметили: размер таких плат банки самостоятельно устанавливают на основе договоров с клиентами. Вместе с тем изменения уже заключенных договоров должны согласовываться с физлицами — это требования гражданского законодательства. Если потребители услуг не согласны с ними или полагают, что нарушены условия договора, они вправе обратиться в службу финомбудсмена или суд, - добавили в пресс-службе ЦБ РФ.
"Стягивать" деньги со счетов в других банках можно и через сервис Me2MePull системы быстрых платежей, - подчеркнули в регуляторе. Все операции в СБП до 100 тысяч рублей в месяц должны быть бесплатными.
Ранее ЦБ РФ с 1 мая снизил комиссии банков для управляющих компаний (УК) и ресурсоснабжающих организаций при оплате через Систему быстрых платежей (СБП) до 0,2%.
В 2023 году плату за так называемое стягивание денег ввели в трех финансовых организациях. Всего она есть минимум у 15 игроков. Средняя стоимость операции — 1–2%. В ЦБ РФ заявили, что размер таких сборов банки имеют право устанавливать самостоятельно, а в ФАС напомнили, что клиентов должны предупреждать о нововведениях. Такими действиями кредитные организации борются с оттоком денег.
В России почти не осталось крупных игроков, которые не взимают комиссию за "стягивание" денег. Это операция, которая позволяет сделать перевод через приложение банка (например, которым человек пользуется ежедневно) из кредитной организации, куда он получает зарплату. Плату за такую операцию берут как минимум 15 крупных участников рынка. По словам источника в секторе, их еще больше — 25.
В 2023 году "стягивание" денег стало платным в трех банках. В ВТБ комиссия появилась с 1 мая 2023 года, - пишут его клиенты на форуме banki.ru, отмечая, что узнали о ней лишь постфактум. В кредитной организации сообщили, что ввели сбор одними из последних на рынке, добавив, что долгое время эта услуга была бесплатной. Сейчас взимается 1,25% от суммы перевода, минимум 30 рублей, - добавили там.
Росбанк взимает комиссию за «стягивание» денег с февраля 2023 года, - сообщили в пресс-службе организации. Ее размер равен 1,75% от суммы операции, или минимум 49 рублям. Все условия прописаны на сайте кредитной организации в разделе тарифов, а об их изменении клиенты были оповещены заранее, - рассказали там.
Согласно данным, представленным на портале "Открытия", за услугу перевода денег в другие банки взимается платеж в размере 1,5% от суммы операции. В call-центре кредитной организации рассказали, что комиссия введена с марта этого года.
Размеры комиссий за перевод денег, инициированный через дистанционные каналы сторонних финорганизаций, варьируются от 1 до 2% от суммы трансакции. Например, у Газпромбанка, "Русского стандарта" ставка составляет 2% с наименьшей суммой платежа в 30 и 50 соответственно. "Тинькофф" взимает комиссию также в размере 2% (минимум 90 рублей), вместе с тем ежемесячно предусмотрен и лимит на бесплатные операции — на разных тарифах он отличается.
В "Хоум кредите" разрешены переводы с карты банка через сервисы других организаций до 50 тысяч рублей в месяц в совокупности вместе с суммой снятия наличных в их АТМ. При превышении взимается 1,99%, или минимум 199 рублей.
За эту же услугу 1,95% взимают в Альфа-банке, Райффайзен банке и в МКБ. В первом и втором минимальная сумма — 30 рублей, а в третьем — 100 рублей, - сообщили в call-центрах. В ПСБ, Россельхозбанке и Почта Банке размер комиссий составляет 1,5%. В call-центре РСХБ сказали, что они были введены в декабре прошлого года, а в Почта Банке — в декабре 2021 года. При пополнении с "пластика" "Сбера" карт других кредитных организаций через их сайты и приложения берут 1,25% от суммы перевода, "Уралсиба" — 1%.
В Совкомбанке нет комиссии за "стягивание" средств на карту другой организации, - заявили в его пресс-службе.
В ЦБ РФ отметили, что получают единичные жалобы по вопросам комиссий за "стягивание" денег. Там отметили: размер таких плат банки самостоятельно устанавливают на основе договоров с клиентами. Вместе с тем изменения уже заключенных договоров должны согласовываться с физлицами — это требования гражданского законодательства. Если потребители услуг не согласны с ними или полагают, что нарушены условия договора, они вправе обратиться в службу финомбудсмена или суд, - добавили в пресс-службе ЦБ РФ.
"Стягивать" деньги со счетов в других банках можно и через сервис Me2MePull системы быстрых платежей, - подчеркнули в регуляторе. Все операции в СБП до 100 тысяч рублей в месяц должны быть бесплатными.
Ранее ЦБ РФ с 1 мая снизил комиссии банков для управляющих компаний (УК) и ресурсоснабжающих организаций при оплате через Систему быстрых платежей (СБП) до 0,2%.