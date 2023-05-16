В России
51 минуту назад
В 60 российских городах подорожало вторичное жилье
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В целом жилье подорожало в 60 из 70 городов с населением от 300 тысяч человек.
По итогам апреля в 60 из 70 городов России с населением от 300 тысяч человек выросли цены на вторичное жилье. О том, что в РФ подорожала готовая недвижимость, - говорится в исследовании федерального портала "Мир квартир".
"В апреле в 60 городах из исследованных 70 цена квадратного метра квартир на вторичном рынке выросла, в девяти городах упала, в одном осталась без изменений", - говорится в материалах.
В среднем по всем городам цены увеличились на 1,8%, до 100 549 рублей за квадратный метр, - передает ТАСС со ссылкой на исследование.
Согласно исследованию, самый большой рост показали Чебоксары (плюс 7,7%), Киров (плюс 7,2%), Челябинск (плюс 6,6%), Магнитогорск (плюс 6,4%), Тольятти (плюс 6%), Вологда (плюс 5,2%), Волжский (плюс 5%), Нижний Тагил (плюс 4,7%), Курган (плюс 4,6%) и Волгоград (плюс 4,4%). В Москве квадратный метр подорожал на 0,7%, до 300 002 рублей, в Санкт-Петербурге - на 0,2%, до 187 280 рублей.
По данным аналитиков, снижение произошло в Махачкале (минус 3,4%), Калининграде (минус 1,7%), Ленинградской области (минус 1%), Грозном (минус 0,9%), Владивостоке (минус 0,8%), Самаре (минус 0,7%), Курске (минус 0,4%), Белгороде (минус 0,2%) и Московской области (минус 0,2%).
Росту цен на вторичном рынке РФ в апреле способствовали активизация рынка, девальвация рубля и переток спроса с "первички", - рассказал генеральный директор портала Павел Луценко.
"Как видим, жилье на регулярном рынке подорожало даже в столицах, где новостройки взяли курс на снижение цен. Что касается прогноза, то многое сейчас зависит от того, будет ли принята программа льготной ипотеки на "вторичку" и в каком формате. Если такую возможность получит широкий спектр населения, то цены продолжат расти, а если нет - возможно некоторое падение", - отметил он.
"В апреле в 60 городах из исследованных 70 цена квадратного метра квартир на вторичном рынке выросла, в девяти городах упала, в одном осталась без изменений", - говорится в материалах.
В среднем по всем городам цены увеличились на 1,8%, до 100 549 рублей за квадратный метр, - передает ТАСС со ссылкой на исследование.
Согласно исследованию, самый большой рост показали Чебоксары (плюс 7,7%), Киров (плюс 7,2%), Челябинск (плюс 6,6%), Магнитогорск (плюс 6,4%), Тольятти (плюс 6%), Вологда (плюс 5,2%), Волжский (плюс 5%), Нижний Тагил (плюс 4,7%), Курган (плюс 4,6%) и Волгоград (плюс 4,4%). В Москве квадратный метр подорожал на 0,7%, до 300 002 рублей, в Санкт-Петербурге - на 0,2%, до 187 280 рублей.
По данным аналитиков, снижение произошло в Махачкале (минус 3,4%), Калининграде (минус 1,7%), Ленинградской области (минус 1%), Грозном (минус 0,9%), Владивостоке (минус 0,8%), Самаре (минус 0,7%), Курске (минус 0,4%), Белгороде (минус 0,2%) и Московской области (минус 0,2%).
Росту цен на вторичном рынке РФ в апреле способствовали активизация рынка, девальвация рубля и переток спроса с "первички", - рассказал генеральный директор портала Павел Луценко.
"Как видим, жилье на регулярном рынке подорожало даже в столицах, где новостройки взяли курс на снижение цен. Что касается прогноза, то многое сейчас зависит от того, будет ли принята программа льготной ипотеки на "вторичку" и в каком формате. Если такую возможность получит широкий спектр населения, то цены продолжат расти, а если нет - возможно некоторое падение", - отметил он.
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