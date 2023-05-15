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В Госдуме предлагают дать одинаковые льготы студентам всех отделений
Студентам вечернего и заочного отделения, получающих первое высшее образование, предлагают предоставить скидку на проезд и на посещение культурных учреждений наравне с учащимся дневного отделения. Такой законопроект готовят депутаты Госдумы от КПРФ, выяснили «Известия».
В партии уже приступили к разработке соответствующего законопроекта и планируют внести его на рассмотрение в Госдуму до конца весенней сессии.
Впрочем, в «Единой России» опасаются перевеса льгот в сторону студентов — заочников и «вечерников». Студенты заочных отделений имеют больше возможностей работать и могут рассчитывать на поддержку со стороны работодателя. К примеру, 40 дней отпуска на первом и втором курсах и 50 дней на последующих, до четырех месяцев отпуска в период прохождения госэкзаменов, сказал первый замглавы комитета по молодежной политике ГД Игорь Кастюкевич.
Однако авторы законопроекта утверждают, что несмотря на возможность таких студентов работать, при первом образовании оплата их труда чаще всего невысокая. При этом работодатель не всегда соглашается на официальное оформление студентов без опыта с соблюдением всех трудовых гарантий. Поэтому учащиеся часто вынуждены нести свои расходы, в том числе на проживание и на само обучение в университете.