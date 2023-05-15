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Липецкая вечЁрка: ничейный провал, полет «БМВ» и когда праздновать день города
Сегодня, 15 мая, недалеко от Центрального рынка обнаружили очередной провал, появилось видео полета иномарки в поселке Новая Жизнь, и коммунисты предложили вернуть празднование Дня города с июля на май.
В Липецке провалы в последнее время не редкость, самый большой образовался 13 мая 2022 года на улице Советской. Но свежий все же выделяется — дело в том, что ни одна коммунальная компания не взяла на себя ответственность за его образование. Кстати, в яме под два метра глубиной нет воды. Как вариант можно рассмотреть версию карстового провала. Известняковые породы, на которых стоит город, часто вымываются водой.
Мимо такой новости, естественно, спокойно комментаторы пройти не могли и поупражнялись в остроумии.
— Как в 12 стульях прям, надо за проход деньги брать, — предложил Лип.
— Быть может это самозарождение долгожданного метро в Липецке? — предположил Оракул.
— Гулевский там бы фонтан сделал, — уверен Витек.
— Скоро лето, можно бассейн там сделать? — попросил Ну.
— Липецк, к сожалению, становится провальным городом в прямом и переносном смысле слова, — написала Лиза.
— Город уходит на дно, — добавил Мимоходом.
— В месте где провал находятся выработанные шахты. Хорошо ещё, что мелкий провал. Когда в советское время снесли на этом месте частный сектор под рынок, то архитекторы планировали со стороны Каменого лога поставить девятиэтажки, чтобы частично компенсировать снос. Но всё-таки не решились их строить. Боялись, что дома провалятся в пустые шахты, упадут в лог и т. п. До революции там так же активно добывали известняк, камень, для строительства, — версия образования провала от Липецкого летописца.
Еще одна загадка, над которой ломают головы уже специалисты управления главного смотрителя Липецка — причина образования дыры в мосту через Каменный лог. Асфальт на мосту провалился в минувшую пятницу. Дырку пока прикрыли деревянным поддоном. На сегодня ясно только то, что асфальт разрушился над переломившейся надвое бетонной плитой. И рядом вот-вот образуется еще одна дыра. Между тем, мост ремонтировали в конце прошлого года.
По одной из версий провал мог образоваться из-за коррозии металла в плитах перекрытия пешеходной зоны — их замена ремонтным контрактом не предусматривалась. По другой — именно в этом месте взорвался газ, использовавшийся при гидроизоляционных работах. В мэрии уже уточнили, что дырку будет заделывать подрядчик за свой счет.
— Я думаю, что скорей всего это инопланетяне повредили мост, — выдвинул версию Ежик.
В минувшие выходные в поселке Новая Жизнь автомобиль «БМВ» врезался в автобус 42-го маршрута, слетел с дороги, проломил забор и въехал территорию частного домовладения, по пути повредив ещё и коммунальную трубу. Полет записал видеорегистратор.
Как уточнили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, никто из участников аварии за медицинской помощью не обращался. Полицейские установили владельца «БМВ», сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП.
А коммунисты предложили перенести празднование Дня города Липецка с июля на май, как было прежде. Законопроект фракции КПРФ в региональном парламенте «О праздниках и памятных датах Липецкой области» рассмотрит комитете по государственному устройству и местному самоуправлению областного Совета.
Коммунисты считают, что перенеся дату празднования на май, они восстановят историческую справедливость. Несколько десятилетий назад мэрия заказала исследование в Институте истории Академии наук РФ. Тогда ученые пришли к однозначному выводу: Липецк образован в мае 1703 года.
Законопроект, правда, собрал несколько отрицательных заключений, так что вряд ли его приму. Между тем, 1703 год далеко не единственная дата, от которой можно отчитывать рождение Липецка. Есть еще дюжина вариантов.
Завтра синоптики прогнозируют в Липецке до +22 градусов и без осадков. Лето уже не за горами.
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