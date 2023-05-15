Происшествия

сегодня, 17:11

Липчанка поверила «сотруднику банка» и лишилась пяти миллионов рублей

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#мошенничество
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Липчанка поверила «сотруднику банка» и лишилась пяти миллионов рублей

Всего с начала мая жители Липецкой области отдали мошенникам около 27 миллионов рублей.

40-летней липчанке позвонил «сотрудник банка» и напугал историей о мошенниках, оформивших на её имя кредит. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, для отмены этой операции липчанка установила на телефон специальную программу и отправила «сотруднику банка» индивидуальный номер этого приложения. Так мошенники смогли отследить пароли скаченных программ, в том числе банковских организаций. Получив доступ к аккаунтам липчанки, мошенники взяли на её имя кредиты в двух банках на общую сумму 5 070 000 рублей.

А вот женщину из Лебедянского района сын уберёг от «сотрудника банка», который попросил перевести сбережения из одного банка в другой. Женщина успела позвонить в банк и отменить операцию по переводу 1,4 миллиона рублей.

Всего с начала мая жители Липецкой области отдали мошенникам около 27 миллионов рублей, от действий мошенников пострадали 68 человек. Максимальная сумма ущерба составила 8 миллионов рублей.
2 833
#мошенничество
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Комментарии (2)

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Элиот

26 минут назад
Ну откуда, у людей с такими мозгами, такие деньги? Или количество денег не зависит от ума?
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Лиза

43 минуты назад
До выхода на пенсию, может, и успеет погасить кредит.
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