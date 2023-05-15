Происшествия

31 минуту назад

Многодетную мать муж схватил за шею и угрожал задушить

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#семья #угроза убийством #конфликт
Многодетную мать муж схватил за шею и угрожал задушить

На мужа женщина жалуется в полицию регулярно и также регулярно его прощает.

В Елецком районе 38-летний ранее не судимый мужчина признан виновным в угрозе убийством своей супруги — матери троих детей: 16-ти, 13-ти и 4 лет.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, семейная драма развернулась 1 октября 2022 года в деревне Поповка Елецкого района. Мужчина вместе со знакомым крыл крышу ангара, а когда вечером вернулся домой, не застал жены и детей. Он отправился искать близких к своим родителям, но там оказались только двое старших детей. Потом мужчина пошёл в дом своего старшего брата, и там нашёл жену, которая уже была пьяна, и домой идти не хотела. После настойчивых требований мужа женщина всё же пошла домой. А там разразился скандал.

Ссора началась из-за употребления женщиной спиртного. В ответ на замечания мужа она начала хамить. Мужчина решил жену припугнуть, схватил левой рукой за шею и начал сдавливать руку со словами «Заткнись», «Замолчи, а то я тебя задушу». Женщина начала вырываться, исцарапала мужу лицо, тогда супруг отпустил жену и ударил ее в глаз. Та выругалась, вышла из дома, и уже на улице позвонила в полицию. Примерно в 23:00 в дом к многодетной семье прибыли полицейские, и мужчина сразу написал явку с повинной.

Действия мужчины квалифицированы по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством». И хотя к моменту рассмотрения дела в суде супруги уже помирились, гособвинитель возражал против прекращения уголовного дела: ранее в отношении мужчины уже дважды возбуждалась уголовные дела по аналогичным основаниям, но преследование уже было прекращено за примирением сторон.

Суд приговорил мужчину к 240 часам обязательных работ.
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#семья #угроза убийством #конфликт

Комментарии (1)

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А пьяницу-мать

11 минут назад
к чему-нибудь принудили? Не пить, заниматься детьми....
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