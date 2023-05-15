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В Липецкой области сохранится сухая и почти летняя погода
В ближайшие трое суток Липецкая область окажется в области повышенного атмосферного давления – погода сохранится сухой и теплой. Среднесуточные температуры воздуха составят: 16 и 17 мая - 13-16 градусов тепла, что в пределах нормы, 18 мая – 17-18 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше нормы.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью — от +6 до +8 градусов, днем — от +20 до +22 градусов.
День 16 мая стал самым теплым в Липецке в 2013 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1913 году – 1 градус мороза.