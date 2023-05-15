В Липецкой области сохранится сухая и почти летняя погода

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется в области повышенного атмосферного давления – погода сохранится сухой и теплой. Среднесуточные температуры воздуха составят: 16 и 17 мая - 13-16 градусов тепла, что в пределах нормы, 18 мая – 17-18 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 мая в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, 6-11 м/сек. Ночью будет от +4 до +9 градусов, днем температура составит от +18 до +23 градусов.



В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью — от +6 до +8 градусов, днем — от +20 до +22 градусов.



День 16 мая стал самым теплым в Липецке в 2013 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1913 году – 1 градус мороза.



