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Минобрнауки и Роспотребнадзор направили в вузы рекомендации по профилактике кори

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#корь #здоровье #профилактика #вузы

Медработникам университетов поручено организовать сбор данных об имеющихся прививках против кори или перенесенном заболевании в учебных заведениях.

Минобрнауки России совместно с Роспотребнадзором направило в вузы методические материалы по профилактике кори в университетах и общежитиях, - сообщили в пресс-службе министерства.

В частности, к занятиям просят не допускать студентов с высыпаниями на коже и признаками респираторных заболеваний.

При ухудшении самочувствия обучающимся и преподавателям рекомендуется воздержаться от посещения образовательной организации и обратиться к врачу. При выявлении случая заболевания медработникам следует проинформировать территориальный орган Роспотребнадзора, оказать содействие в противоэпидемических и профилактических мероприятиях, в том числе провести иммунизацию против инфекции в первые 72 часа с момента выявления первого больного.

Также Минобрнауки и Роспотребнадзор рекомендовали медработникам в вузах организовать сбор данных об имеющихся прививках против кори или перенесенном заболевании.

"Вузам следует проинформировать сотрудников и студентов об инфекции и мерах ее профилактики, преимуществах вакцинации, а также рассмотреть возможность ввести удаленное обучение при выявлении заболевших", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Администрациям вузов требуется не допускать к участию в массовых мероприятиях, прохождению практики студентов и преподавателей, не болевших корью, не привитых либо не имеющих сведений о прививках против кори на срок не менее 21 дня с момента выявления последнего заболевшего.

Также следует рассмотреть возможность ввести удаленный формат работы на срок от 21 дня при выявлении двух и более случаев кори с момента регистрации последнего случая заболевания.

При выявлении случаев заболевания в общежитиях администрации вузов должны оказать содействие в госпитализации в стационар лиц с подозрением на корь, организовать ежедневный осмотр контактировавших с больным в течение 21 дня с момента госпитализации больного, а также ограничить допуск в общежития посторонних на время карантина.
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#корь #здоровье #профилактика #вузы

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