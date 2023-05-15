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Минтруд предложил считать многодетными семьи с тремя и более детьми

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#многодетные семьи #дети

В настоящее время в региональном законодательстве понятие многодетной семьи различается в зависимости от субъекта.

Минтруд предлагает считать многодетными семьями те, где воспитываются не менее трех несовершеннолетних детей, - заявила заместитель директора департамента демографической и семейной политики Минтруда РФ Елена Семенова.

При этом регионам ведомство считает необходимым дать право расширять категории семей, относящиеся к многодетным, - пишут "Ведомости".

В марте глава комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением установить понятие многодетной семьи, которое бы однозначно трактовалось как в регионах, так и на федеральном уровне.

Сейчас в региональном законодательстве понятие многодетной семьи может отличаться. Из-за чего при переезде из одного региона в другой некоторые семьи даже могут потерять положенные выплаты.

По словам Семеновой, действительно, нужно определить единый подход к установлению статуса, гарантии многодетным семьям.

"Полагаем правильным, если будет определено, что многодетная семья - это семья, которая воспитывает трех и более несовершеннолетних детей, включая детей, которые находятся под опекой", - сказала представитель Минтруда в ходе круглого стола в Госдуме на тему "Правовое положение многодетных семей в РФ", - считает Семенова.

По ее словам, было бы правильно предусмотреть право регионов расширять категории семей, которые относятся к многодетным.
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#многодетные семьи #дети

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