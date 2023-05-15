В России
сегодня, 15:03
Минтруд предложил считать многодетными семьи с тремя и более детьми
В настоящее время в региональном законодательстве понятие многодетной семьи различается в зависимости от субъекта.
Минтруд предлагает считать многодетными семьями те, где воспитываются не менее трех несовершеннолетних детей, - заявила заместитель директора департамента демографической и семейной политики Минтруда РФ Елена Семенова.
При этом регионам ведомство считает необходимым дать право расширять категории семей, относящиеся к многодетным, - пишут "Ведомости".
В марте глава комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением установить понятие многодетной семьи, которое бы однозначно трактовалось как в регионах, так и на федеральном уровне.
Сейчас в региональном законодательстве понятие многодетной семьи может отличаться. Из-за чего при переезде из одного региона в другой некоторые семьи даже могут потерять положенные выплаты.
По словам Семеновой, действительно, нужно определить единый подход к установлению статуса, гарантии многодетным семьям.
"Полагаем правильным, если будет определено, что многодетная семья - это семья, которая воспитывает трех и более несовершеннолетних детей, включая детей, которые находятся под опекой", - сказала представитель Минтруда в ходе круглого стола в Госдуме на тему "Правовое положение многодетных семей в РФ", - считает Семенова.
По ее словам, было бы правильно предусмотреть право регионов расширять категории семей, которые относятся к многодетным.
При этом регионам ведомство считает необходимым дать право расширять категории семей, относящиеся к многодетным, - пишут "Ведомости".
В марте глава комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением установить понятие многодетной семьи, которое бы однозначно трактовалось как в регионах, так и на федеральном уровне.
Сейчас в региональном законодательстве понятие многодетной семьи может отличаться. Из-за чего при переезде из одного региона в другой некоторые семьи даже могут потерять положенные выплаты.
По словам Семеновой, действительно, нужно определить единый подход к установлению статуса, гарантии многодетным семьям.
"Полагаем правильным, если будет определено, что многодетная семья - это семья, которая воспитывает трех и более несовершеннолетних детей, включая детей, которые находятся под опекой", - сказала представитель Минтруда в ходе круглого стола в Госдуме на тему "Правовое положение многодетных семей в РФ", - считает Семенова.
По ее словам, было бы правильно предусмотреть право регионов расширять категории семей, которые относятся к многодетным.