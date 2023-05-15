Происшествия

34 минуты назад

В Липецкой области произошло уже шесть ДТП с участием электросамокатов и моноколёс

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#ДТП
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Сотрудники Госавтоинспекции проводят рейды с использованием скрытого наблюдения.

Только в этом году в Липецкой области произошло 6 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности – электросамокатов, моноколес и иных подобных устройств, причем в двух случаях виноватыми были именно водители средств индивидуальной мобильности. Такие данные приводит пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

«С наступлением тепла на улицах городов и сел появляется все больше людей, передвигающихся на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности, и зачастую они рискуют своими жизнями. Сотрудники Госавтоинспекции знают о проблеме и регулярно проводят рейды с использованием скрытого наблюдения», — отмечают в полиции.

Основные виды нарушений со стороны самокатчиков: движение по проезжей части при наличии тротуара, пересечение пешеходного перехода в движении, а также перевозка пассажиров, когда конструкция этого не предусматривает. За всё это предусмотрен штраф в 800 рублей. 
268
#ДТП
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