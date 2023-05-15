Общество

44 минуты назад

Мать 20 детей Валентина Хромых: «Первыми у меня родились шестеро мальчиков, а хотелось дочку»

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#дети #семья
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15 мая — Международный день семьи.

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Сегодня в Липецкой области отпраздновали Международный день семьи, наградив 25 лауреатов областной премии многодетным родителям. В числе награждённых — мать-героиня из села Знаменское Лев-Толстовского района Валентина Хромых. Она родила 20 детей.

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За своего единственного супруга Анатолия Валентина Хромых вышла замуж рано: в 19 лет уже появился первый ребёнок. Но вопреки расхожему мнению, ранний брак оказался крепким: Анатолий и Валентина Хромых вместе уже 53 года.

С 19 до 42 лет, когда родился последний ребёнок, Валентина Хромых всё время была «молодой мамой».

— Конечно, бывало, что говорили: «Да куда же столько?», — признаётся Валентина Хромых. — Чаще всего мне говорила это моя мама. Сама я у родителей росла одна, и поэтому завидовала подругам, у которых были братья и сёстры. Наверное, во многом и поэтому стала многодетной. Почему так много? Первыми у меня родились шестеро мальчиков, а хотелось дочку. Потом наконец-то появилась дочка, а потом уже по наклонной… Не зря есть пословица: дал бог ребёнка, даст и на ребёнка. В 42 сказала: всё, 20 человек уже, хватит.

Сейчас женщине 72 года, и, оглядываясь назад, она уверенно говорит: с радостью бы повторила свой нелёгкий материнский путь.

— Глядя на своих детей, не могу представить, чтобы их у меня не было! Я бы повторила свою жизнь! Хотя, порой было очень тяжело. Бывало, спала самое большое — два часа подряд, а так 20 минут, не больше.

Валентина Хромых — яркий пример того, что женщине можно успешно совмещать работу и материнство. В декретный отпуск она уходила, но не надолго. Всю жизнь женщина проработала бухгалтером в сельсовете, её стаж — 53 года, и она до сих пор продолжает трудиться. Много работать всю жизнь приходилось и Анатолию Хромых: уходил на рассвете, в 4-4.30 утра, приходил — когда дети уже спали…

Сегодня на семейных праздниках в доме Анатолия и Валентины Хромых собираются до 30 человек. Дом у семьи — 126 квадратных метров. Но и когда площадь была поменьше, на полу дети никогда не спали, а вот на диване за телевизором, бывало, засыпали по трое.

Из других бытовых особенностей большой многодетной семьи: 10-литровая кастрюля первого на обед, ведро теста на блинчики, горы пельменей. И готовить приходилось на газу из баллонов.

— Это сейчас молодым — рожай да рожай: и мультиварки, и полуфабрикаты, и стиральная машинка-автомат, — Говорит Валентина Хромых. — Были бы желание и главное — любовь к детям!

Сейчас старшему сыну Валентины и Анатолия Хромых 53 года, младшему — 30 лет. Дважды в семье рождались двойняшки.

Шестерых своих детей мать-героиня пережила: сейчас в живых остались 14 детей. А ещё у Валентины Ивановны уже 12 внуков и 2 правнука, скоро родится третий правнук. Правда, в среди детей Валентины Хромых многодетных нет, максимум — два ребёнка.

Шестеро детей, три внука и сноха и приехали поддержать мать-героиню на награждении в правительстве области.

Ещё в 2018 году эта большая семья была внесена в книгу рекордов России. Валентина Хромых награждена орденами «Материнская слава» I, II и III степеней, орденом «Мать-героиня», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетным знаком Липецкой области «Слава Матери».

Всего в правительстве региона сегодня чествовали 25 семей. Премия многодетным родителям (сейчас это 100 000 рублей) присуждается ежегодно, начиная с 2007 года, ей уже отмечены 425 семей. Из награждаемых в этом году: семья становлянцев Владимира и Татьяны Кудиновых, у которых восемь детей, ельчан Дмитрий и Анна Кадура – у них семь детей. В трёх семьях воспитывается по шестеро детей, в шести – по четыре ребёнка.

Сейчас в Липецкой области более 17 тысяч многодетных семей.

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Как отмечают в управлении социальной политики, для многодетных семей разработаны ряд мер поддержки: льготная газификация и водоснабжение жилья, дифференцированная оплата жилищно-коммунальных услуг, областной материнский капитал. Для детей из многодетных семей предусмотрен бесплатный проезд в общественном транспорте, выплата на приобретение школьной формы. Семьям, воспитывающим восемь и более детей, предоставляется 1 200 000 рублей для приобретения автомобиля.
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#дети #семья
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Комментарии (2)

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Любопытный

1 минуту назад
Низкий поклон Советскому Союзу. 20 детей родить с 1970 по 1993 - это же на сколько было социальное государство если люди уверенно рожали детей. Сейчас детей таких меньшинство.
ответить

Родом из деревни

5 минут назад
Низкий поклон таким семьям.
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