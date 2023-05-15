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Еврокомиссия ожидает снижения ВВП РФ в 2023 году на 0,9% вместо 3,2
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Аналитики Еврокомиссии скорректировали ожидания по валовому внутреннему продукту России в 2023 году в лучшую сторону.
Еврокомиссия улучшила прогноз по ВВП России на 2023 год до падения на 0,9%, - передает ТАСС.
По итогам 2023 года ВВП России сократится на 0,9%, - говорится в обновленном прогнозе Еврокомиссии (ЕК). Это значительное улучшение по сравнению с предыдущим прогнозом от осени прошлого года, где говорилось о падении на 3,2%.
В 2024 году аналитики ожидают роста на 1,3% вместо предполагавшегося ранее роста на 0,9%.
Согласно новому прогнозу ЕК, инфляция в РФ в 2023 году составит 6,4%, а в 2024 году - 4,6%. Уровень безработицы, в свою очередь, достигнет 3,7% в 2023 году и 4% в 2024 году, ранее Еврокомиссия ожидала безработицу на уровне 4,5% в 2023 году и 4,6% в 2024 году.
Авторы прогноза считают, что государственные инвестиции будут продолжать поддерживать модернизацию внутренней производственной инфраструктуры, а действующие бюджетные стимулы полностью компенсируют большинство негативных изменений в экономике. При этом Еврокомиссия полагает, что инвестиционная активность в российской экономике не сохранит темпы предыдущего года.
Авторы документа также указывают, что РФ вряд ли полностью заменит утраченные рынки поставок нефти на фоне эмбарго со стороны Европейского союза. При этом ЕК прогнозирует сокращение российского экспорта в целом на 2,5% в 2023 году и рост на 1,7% в 2024. Показатели импорта в РФ вырастут на 2,8% в 2023 году и на 2,9% в 2024. Дефицит бюджета РФ в этом году, по прогнозам ЕК, составит около 3% ВВП, в 2024 году - 2,5% ВВП.
По итогам 2023 года ВВП России сократится на 0,9%, - говорится в обновленном прогнозе Еврокомиссии (ЕК). Это значительное улучшение по сравнению с предыдущим прогнозом от осени прошлого года, где говорилось о падении на 3,2%.
В 2024 году аналитики ожидают роста на 1,3% вместо предполагавшегося ранее роста на 0,9%.
Согласно новому прогнозу ЕК, инфляция в РФ в 2023 году составит 6,4%, а в 2024 году - 4,6%. Уровень безработицы, в свою очередь, достигнет 3,7% в 2023 году и 4% в 2024 году, ранее Еврокомиссия ожидала безработицу на уровне 4,5% в 2023 году и 4,6% в 2024 году.
Авторы прогноза считают, что государственные инвестиции будут продолжать поддерживать модернизацию внутренней производственной инфраструктуры, а действующие бюджетные стимулы полностью компенсируют большинство негативных изменений в экономике. При этом Еврокомиссия полагает, что инвестиционная активность в российской экономике не сохранит темпы предыдущего года.
Авторы документа также указывают, что РФ вряд ли полностью заменит утраченные рынки поставок нефти на фоне эмбарго со стороны Европейского союза. При этом ЕК прогнозирует сокращение российского экспорта в целом на 2,5% в 2023 году и рост на 1,7% в 2024. Показатели импорта в РФ вырастут на 2,8% в 2023 году и на 2,9% в 2024. Дефицит бюджета РФ в этом году, по прогнозам ЕК, составит около 3% ВВП, в 2024 году - 2,5% ВВП.
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