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Власти Чили отменили все ограничения по COVID-19 для иностранных туристов

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#Чили #туризм #COVID-19

Также сообщается, что туристам больше не нужно предъявлять сертификаты о вакцинации или ПЦР-тесты.

Власти Чили отменили все въездные ограничения по COVID-19 для иностранных туристов, в том числе россиян, - сообщается на официальном сайте местного Минздрава.

В сообщении ведомства подчеркивается, что так называемый План охраны границ, введенный в Чили в связи с распространением коронавируса, не действует в стране с 9 мая. Подобная мера была принята после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила об окончании чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения международного значения из-за SARS-CoV2.

Уточняется, что прибывающим на курорт путешественникам больше не придется предоставлять сертификаты о прохождении вакцинации против коронавирусной инфекции или результаты ПЦР-тестов, - пишет Lenta.ru.
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#Чили #туризм #COVID-19

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