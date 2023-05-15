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Заболеваемость коронавирусом в РФ снизилась на 27,8% за неделю
5 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила статус пандемии для COVID-19.
Заболеваемость коронавирусом в России за прошедшую неделю снизилась на 27,8%, а число госпитализаций в пересчете на 100 тысяч жителей сократилось на 19,4%, - рассказали в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Уточняется, что увеличение количества госпитализаций произошло в 11 регионах, - передает ТАСС. Заболеваемость выросла в семи субъектах, - говорится в данных штаба.
5 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила статус пандемии для COVID-19. По словам гендиректора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, в течение последнего года комитет по чрезвычайным ситуациям организации наблюдал за ходом распространения коронавируса и пришел к выводу, что ЧС можно отменять. При этом Гебрейесус отметил, что это не означает, что COVID более не представляет угрозы. Пандемия коронавируса продлилась 1150 дней, - пишет "Газета.ru".
Уточняется, что увеличение количества госпитализаций произошло в 11 регионах, - передает ТАСС. Заболеваемость выросла в семи субъектах, - говорится в данных штаба.
5 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила статус пандемии для COVID-19. По словам гендиректора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, в течение последнего года комитет по чрезвычайным ситуациям организации наблюдал за ходом распространения коронавируса и пришел к выводу, что ЧС можно отменять. При этом Гебрейесус отметил, что это не означает, что COVID более не представляет угрозы. Пандемия коронавируса продлилась 1150 дней, - пишет "Газета.ru".