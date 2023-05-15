Контрафактные маникюрные ножницы обошлись предпринимателю 50 000 рублей

В торговом центре на улице Гагарина были проданы ножницы с обозначением «ZINGER» на упаковке.

Арбитражный суд рассмотрел иск ООО «ЗИНГЕР СПб» к липецкому предпринимателю о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на использование товарного знака «ZINGER».



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в торговом центре на улице Гагарина были проданы ножницы с обозначением «ZINGER» на упаковке. Исключительные права на этот товарный знак принадлежат ООО «ЗИНГЕР СПБ».



За нарушение исключительных прав на товарный знак суд взыскал с индивидуального предпринимателя компенсацию в 50 000 рублей.