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Контрафактные маникюрные ножницы обошлись предпринимателю 50 000 рублей

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#контрафакт #торговля
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Контрафактные маникюрные ножницы обошлись предпринимателю 50 000 рублей

В торговом центре на улице Гагарина были проданы ножницы с обозначением «ZINGER» на упаковке.

Арбитражный суд рассмотрел иск ООО «ЗИНГЕР СПб» к липецкому предпринимателю о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на использование товарного знака «ZINGER».

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в торговом центре на улице Гагарина были проданы ножницы с обозначением «ZINGER» на упаковке. Исключительные права на этот товарный знак принадлежат ООО «ЗИНГЕР СПБ».

За нарушение исключительных прав на товарный знак суд взыскал с индивидуального предпринимателя компенсацию в 50 000 рублей.
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#контрафакт #торговля
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