Общество
сегодня, 12:21
Контрафактные маникюрные ножницы обошлись предпринимателю 50 000 рублей
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В торговом центре на улице Гагарина были проданы ножницы с обозначением «ZINGER» на упаковке.
Арбитражный суд рассмотрел иск ООО «ЗИНГЕР СПб» к липецкому предпринимателю о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на использование товарного знака «ZINGER».
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в торговом центре на улице Гагарина были проданы ножницы с обозначением «ZINGER» на упаковке. Исключительные права на этот товарный знак принадлежат ООО «ЗИНГЕР СПБ».
За нарушение исключительных прав на товарный знак суд взыскал с индивидуального предпринимателя компенсацию в 50 000 рублей.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в торговом центре на улице Гагарина были проданы ножницы с обозначением «ZINGER» на упаковке. Исключительные права на этот товарный знак принадлежат ООО «ЗИНГЕР СПБ».
За нарушение исключительных прав на товарный знак суд взыскал с индивидуального предпринимателя компенсацию в 50 000 рублей.
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