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22 минуты назад
Диетолог рассказала о пользе инжира при сахарном диабете
Диетолог, нутрициолог Ольга Деккер рассказала, что при диабете полезно в умеренных количествах есть инжир.
Диетолог, нутрициолог Ольга Деккер рассказала, что при диабете обязательно нужно есть инжир, разумеется, в умеренных количествах, - пишет "Спорт-Экспресс".
По словам эксперта, инжир помогает контролировать уровень глюкозы.
"Инжир содержит растворимые волокна, которые способны снизить уровень сахара в крови и улучшить инсулиновую чувствительность", — заявила Ольга Деккер.
Также в инжире содержатся витамины С, В6, рибофлавин, тиамин, фолиевая кислота, магний, железо и другие полезные вещества.
По ее словам, инжир улучшает пищеварение и иммунитет, нормализовывает уровень холестерина, позволяет снизить уровень стресса. Диетолог также порекомендовала употреблять инжир разнообразно, добавлять его в салаты, десерты и есть в свежем виде.
По словам эксперта, инжир помогает контролировать уровень глюкозы.
"Инжир содержит растворимые волокна, которые способны снизить уровень сахара в крови и улучшить инсулиновую чувствительность", — заявила Ольга Деккер.
Также в инжире содержатся витамины С, В6, рибофлавин, тиамин, фолиевая кислота, магний, железо и другие полезные вещества.
По ее словам, инжир улучшает пищеварение и иммунитет, нормализовывает уровень холестерина, позволяет снизить уровень стресса. Диетолог также порекомендовала употреблять инжир разнообразно, добавлять его в салаты, десерты и есть в свежем виде.