Происшествия

23 минуты назад

Столяр выпил после работы 250 граммов водки и уснул за рулём, отправив другую машину в кювет

358
#ДТП
1

Спустя два года мужчину отправили на три месяца в колонию.

Липецкий районный суд вынес приговор 35-летнему мужчине из села Боринское за нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, это ДТП произошло 3 января 2021 года примерно в 21:10 на 50-м километре автодороги А-133 «Подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 «Дон» к селу Боринское». Тогда ещё 33-летний водитель автомобиля «Рено Лагуна» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Шевроле Авео» под управлением 31-летнего мужчины, отправив «Шевроле» в кювет .

Рено1.jpeg

Водитель «Шевроле Авео» был госпитализирован. Пострадавший получил ушиб мягких тканей лица, травму левой голени, перелом левой большеберцовой кости со смещением отломков, поверхностную рану голени. Ему провели операцию и поставили в ногу металлические пластины. Здоровью мужчины был причинён тяжкий вред.

Как оказалось, виновник ДТП — водитель автомобиля «Рено Лагуна» был пьян и уснул за рулем. Также в суде вскрылись и другие обстоятельства происшествия: на задней оси машины были установлены ошипованная и неошипованная шина различных моделей, с различным рисунком протектора, что является условием, при котором запрещается эксплуатация автомобиля.

Водитель «Рено Лагуна» рассказал, что около 20:00 минут, после неофициальной работы столяром выпил около 250 граммов водки, а потом сел за руль и поехал домой. Мужчина чувствовал себя хорошо, но был утомлен после рабочей смены. Скорость его движения была около 60 км/ч. На протяжении всего пути следования он стал ощущать все большее утомление, его стало тянуть в сон. Проехав около 200 метров от бывшего поста ГИБДД в направлении села Боринское, он уснул и потерял контроль над движением автомобиля. Что с ним и автомобилем происходило дальше, ему не известно. В себя он пришел, находясь также на месте водителя своего автомобиля. Его автомобиль был в это время на полосе движения в направлении Липецка ближе к центру проезжей части и имел механические повреждения на левой стороне кузова. Кроме того, он видел, что в кювете справа по ходу движения находится еще один легковой автомобиль «Шевроле Авео», также имеющий механические повреждения.

Действия виновника аварии были квалифицированы по пункту «а» части 2 статьи 264 УК РФ. В суде мужчина признал вину, добровольного возместил потерпевшему причиненный вред.

Суд приговорил мужчину к 3 месяцам лишения свободы в колонии-поселения с лишением водительских прав на два года.

358
#ДТП
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
День Победы в Липецке (Фото)
#День Победы
35
День Победы в Липецке (Фото)
Общество

Еще в рубрике

18-летний парень хотел спасти прохожего, а потом его обокрал
#кража
2
18-летний парень хотел спасти прохожего, а потом его обокрал

сегодня, 09:02

Происшествия
«Такую тачку ушатали»: полет «BMW» в Новой Жизни записал регистратор
#авария #ДТП
11
«Такую тачку ушатали»: полет «BMW» в Новой Жизни записал регистратор

сегодня, 08:29

Происшествия
В Лебедяни мотоциклист врезался в «Мазду»
#ДТП #Лебедянь #мотоциклист
13
В Лебедяни мотоциклист врезался в «Мазду»

вчера, 15:07

Происшествия
В Липецке ищут мотоциклиста, сбившего 12-летнего велосипедиста
#ДТП
16
В Липецке ищут мотоциклиста, сбившего 12-летнего велосипедиста

вчера, 12:57

Происшествия
Под Липецком «МАЗ» улетел в кювет, уходя от столкновения с «Рено»
#авария #ДТП
9
Под Липецком «МАЗ» улетел в кювет, уходя от столкновения с «Рено»

вчера, 12:37

Происшествия
60-летний липчанин «инвестировал» в мошенническую схему 2 миллиона 100 тысяч рублей
#мошенничество
25
60-летний липчанин «инвестировал» в мошенническую схему 2 миллиона 100 тысяч рублей

вчера, 10:06

Происшествия