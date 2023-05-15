Происшествия
23 минуты назад
Столяр выпил после работы 250 граммов водки и уснул за рулём, отправив другую машину в кювет
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Спустя два года мужчину отправили на три месяца в колонию.
Липецкий районный суд вынес приговор 35-летнему мужчине из села Боринское за нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, это ДТП произошло 3 января 2021 года примерно в 21:10 на 50-м километре автодороги А-133 «Подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 «Дон» к селу Боринское». Тогда ещё 33-летний водитель автомобиля «Рено Лагуна» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Шевроле Авео» под управлением 31-летнего мужчины, отправив «Шевроле» в кювет .
Водитель «Шевроле Авео» был госпитализирован. Пострадавший получил ушиб мягких тканей лица, травму левой голени, перелом левой большеберцовой кости со смещением отломков, поверхностную рану голени. Ему провели операцию и поставили в ногу металлические пластины. Здоровью мужчины был причинён тяжкий вред.
Как оказалось, виновник ДТП — водитель автомобиля «Рено Лагуна» был пьян и уснул за рулем. Также в суде вскрылись и другие обстоятельства происшествия: на задней оси машины были установлены ошипованная и неошипованная шина различных моделей, с различным рисунком протектора, что является условием, при котором запрещается эксплуатация автомобиля.
Водитель «Рено Лагуна» рассказал, что около 20:00 минут, после неофициальной работы столяром выпил около 250 граммов водки, а потом сел за руль и поехал домой. Мужчина чувствовал себя хорошо, но был утомлен после рабочей смены. Скорость его движения была около 60 км/ч. На протяжении всего пути следования он стал ощущать все большее утомление, его стало тянуть в сон. Проехав около 200 метров от бывшего поста ГИБДД в направлении села Боринское, он уснул и потерял контроль над движением автомобиля. Что с ним и автомобилем происходило дальше, ему не известно. В себя он пришел, находясь также на месте водителя своего автомобиля. Его автомобиль был в это время на полосе движения в направлении Липецка ближе к центру проезжей части и имел механические повреждения на левой стороне кузова. Кроме того, он видел, что в кювете справа по ходу движения находится еще один легковой автомобиль «Шевроле Авео», также имеющий механические повреждения.
Действия виновника аварии были квалифицированы по пункту «а» части 2 статьи 264 УК РФ. В суде мужчина признал вину, добровольного возместил потерпевшему причиненный вред.
Суд приговорил мужчину к 3 месяцам лишения свободы в колонии-поселения с лишением водительских прав на два года.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, это ДТП произошло 3 января 2021 года примерно в 21:10 на 50-м километре автодороги А-133 «Подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 «Дон» к селу Боринское». Тогда ещё 33-летний водитель автомобиля «Рено Лагуна» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Шевроле Авео» под управлением 31-летнего мужчины, отправив «Шевроле» в кювет .
Водитель «Шевроле Авео» был госпитализирован. Пострадавший получил ушиб мягких тканей лица, травму левой голени, перелом левой большеберцовой кости со смещением отломков, поверхностную рану голени. Ему провели операцию и поставили в ногу металлические пластины. Здоровью мужчины был причинён тяжкий вред.
Как оказалось, виновник ДТП — водитель автомобиля «Рено Лагуна» был пьян и уснул за рулем. Также в суде вскрылись и другие обстоятельства происшествия: на задней оси машины были установлены ошипованная и неошипованная шина различных моделей, с различным рисунком протектора, что является условием, при котором запрещается эксплуатация автомобиля.
Водитель «Рено Лагуна» рассказал, что около 20:00 минут, после неофициальной работы столяром выпил около 250 граммов водки, а потом сел за руль и поехал домой. Мужчина чувствовал себя хорошо, но был утомлен после рабочей смены. Скорость его движения была около 60 км/ч. На протяжении всего пути следования он стал ощущать все большее утомление, его стало тянуть в сон. Проехав около 200 метров от бывшего поста ГИБДД в направлении села Боринское, он уснул и потерял контроль над движением автомобиля. Что с ним и автомобилем происходило дальше, ему не известно. В себя он пришел, находясь также на месте водителя своего автомобиля. Его автомобиль был в это время на полосе движения в направлении Липецка ближе к центру проезжей части и имел механические повреждения на левой стороне кузова. Кроме того, он видел, что в кювете справа по ходу движения находится еще один легковой автомобиль «Шевроле Авео», также имеющий механические повреждения.
Действия виновника аварии были квалифицированы по пункту «а» части 2 статьи 264 УК РФ. В суде мужчина признал вину, добровольного возместил потерпевшему причиненный вред.
Суд приговорил мужчину к 3 месяцам лишения свободы в колонии-поселения с лишением водительских прав на два года.
358